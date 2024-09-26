США та ЄС близькі до надання Україні $50 млрд з російських активів – Bloomberg

Очікується, що лідери ЄС обговорять план допомоги на саміті в жовтні.

США повідомили Європейському союзу, що внесуть 20 мільярдів доларів у масштабний пакет допомоги Україні, який очолює G7, якщо блок змінить свій режим антиросійських санкцій.

Навіть якщо ЄС не внесе зміни до своїх санкцій, США однаково зроблять свій внесок до запланованого пакета допомоги, але в меншому обсязі, за словами людей, знайомих із ходом обговорень у ЄС.

У червні G7 досягла принципової згоди про надання Україні безповоротного кредиту, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку на суму близько 280 мільярдів доларів, більша частина яких зберігається в Європі.