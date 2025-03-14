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США та ЄС повинні бути залучені до обговорення гарантій безпеки для України – Рубіо

14 березня 2025, 21:55
США та ЄС повинні бути залучені до обговорення гарантій безпеки для України – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Він зауважив, що на мирних переговорах важливо порушити питання гарантій безпеки для України.
Державний секретар США Марко Рубіо попросив чітко розмежовувати припинення вогню в Україні від кінцевої мирної угоди. Він зауважив, що на мирних переговорах важливо порушити питання гарантій безпеки для України.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Рубіо зазначив, що на фінальних мирних переговорах потрібно буде обговорити питання гарантій безпеки для України, визнавши, що "кожна країна світу має право на безпеку, на самозахист, на захист своєї території".
 
За його словами, до мирних переговорів мають бути залучені не тільки США, але і ЄС, який "впровадив значні санкції" проти росії.
 
Водночас він застеріг від "забігання наперед", оскільки перший етап - це тимчасове припинення бойових дій, щоб створити простір для переговорів.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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