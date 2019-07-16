США в ООН звинувачує Росію у тому, що в Криму не вивчають української

Представник США в Радбезі ООН заявив, що не Росії вказувати Україні в питаннях мови, бо сама Росія після окупації територій України зробила так, що там не вивчають українську

Водночас представник США нагадав, що саме Москва підриває єдність всередині України.

"США підтримують заклики президента Зеленського до єдності, але Росія підриває цю єдність. Нещодавно було прийнято рішення видавати українські паспорти українцям, які проживають на Донбасі", — наголосив політичний координатор представництва США в ООН Родні Хантер заявив на засіданні Радбезу, присвяченому українському мовному закону, йдеться в "Громадське".

Також Хантер нагадав, що українські солдати гинуть у конфлікті на сході країни, який підтримується Росією, проте "Україна продовжує об’єднуватися, ставати більш згуртованою і сильнішою".

Представник США також закликав Росію припинити переслідувати українців і кримських татар в Криму, зазначивши, що Росія не дозволяє українцям в Криму навчатися українською мовою.

"12 тисяч дітей навчалися в Криму українською мовою до російської окупації", — сказав він.

Крім того, під час виступу Хантер нагадав, що через конфлікт, розв’язаний Росією, було збито "боїнг" рейсу MH17 на Донбасі, а збили його, як встановило міжнародне слідство, зі зброї російської армії.

США наголосили, що Росія посилила свою агресивну діяльність, захопивши українські судна та моряків.

"США поважають суверенітет України і закликають Росію звільнити захоплених моряків і кораблі, припинити окупацію Криму і конфлікт на сході України", — сказав представник країни в ООН.

Раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія згодна з тим, що захист і просування мови титульної нації є завданням кожної держави, зокрема України.

"Українська влада драконівськими методами викорінює російську мову", - сказав він.

Напередодні розпочалося нова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу на засіданні Ради безпеки ООН.

Пов’язано це із тим, що сьогодні, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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