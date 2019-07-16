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ПОЛІТИКА НОВИНИ

США в ООН звинувачує Росію у тому, що в Криму не вивчають української

Представник США в Радбезі ООН заявив, що не Росії вказувати Україні в питаннях мови, бо сама Росія після окупації територій України зробила так, що там не вивчають українську
Водночас представник США нагадав, що саме Москва підриває єдність всередині України.
США в ООН звинувачує Росію у тому, що в Криму не вивчають української Фото: УНІАН

"США підтримують заклики президента Зеленського до єдності, але Росія підриває цю єдність. Нещодавно було прийнято рішення видавати українські паспорти українцям, які проживають на Донбасі", — наголосив політичний координатор представництва США в ООН Родні Хантер заявив на засіданні Радбезу, присвяченому українському мовному закону, йдеться в "Громадське".

Також Хантер нагадав, що українські солдати гинуть у конфлікті на сході країни, який підтримується Росією, проте "Україна продовжує об’єднуватися, ставати більш згуртованою і сильнішою".

Представник США також закликав Росію припинити переслідувати українців і кримських татар в Криму, зазначивши, що Росія не дозволяє українцям в Криму навчатися українською мовою.

"12 тисяч дітей навчалися в Криму українською мовою до російської окупації", — сказав він.

Крім того, під час виступу Хантер нагадав, що через конфлікт, розв’язаний Росією, було збито "боїнг" рейсу MH17 на Донбасі, а збили його, як встановило міжнародне слідство, зі зброї російської армії.

США наголосили, що Росія посилила свою агресивну діяльність, захопивши українські судна та моряків.

"США поважають суверенітет України і закликають Росію звільнити захоплених моряків і кораблі, припинити окупацію Криму і конфлікт на сході України", — сказав представник країни в ООН. 

Раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія згодна з тим, що захист і просування мови титульної нації є завданням кожної держави, зокрема України.

"Українська влада драконівськими методами викорінює російську мову", - сказав він.

Напередодні розпочалося нова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу на засіданні Ради безпеки ООН. 

Пов’язано це із тим, що сьогодні, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 

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16 07 2019 19:15
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