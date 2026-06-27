США вдарили по військових об'єктах Ірану після атаки на судно в Ормузі
США заявили, що завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку безпілотника на торговельне судно в Ормузькій протоці.
Про це повідомило Центральне командування США.
За даними американських військових, 26 червня авіація США завдала ударів по сховищах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях Ірану.
У CENTCOM зазначили, що операція стала відповіддю на атаку 25 червня, коли, за даними США, іранський дрон-камікадзе вразив торговельне судно Ever Lovely під прапором Сінгапуру, яке виходило з Ормузької протоки вздовж узбережжя Оману.
"26 червня війська Центрального командування США завдали ударів по Ірану в якості рішучої відповіді на вчорашню атаку на торгове судно, яке проходило через Ормузьку протоку", – йдеться у заяві.
У командуванні назвали дії Ірану "невиправданою агресією" та заявили, що напад порушив режим припинення вогню і створив загрозу свободі судноплавства в одному з ключових міжнародних торговельних маршрутів.
У командуванні також наголосили, що американські сили продовжують координувати безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, атакувавши судноплавство в Ормузькій протоці, порушив домовленості про припинення вогню.
Днем раніше Трамп звинуватив Іран у порушенні перемир'я.