США вдарили по військових об'єктах Ірану після атаки на судно в Ормузі

Військові завдали ударів по сховищах ракет, безпілотників і радіолокаційних станціях Ірану.

США заявили, що завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку безпілотника на торговельне судно в Ормузькій протоці.

Про це повідомило Центральне командування США.

За даними американських військових, 26 червня авіація США завдала ударів по сховищах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях Ірану.

У CENTCOM зазначили, що операція стала відповіддю на атаку 25 червня, коли, за даними США, іранський дрон-камікадзе вразив торговельне судно Ever Lovely під прапором Сінгапуру, яке виходило з Ормузької протоки вздовж узбережжя Оману.

"26 червня війська Центрального командування США завдали ударів по Ірану в якості рішучої відповіді на вчорашню атаку на торгове судно, яке проходило через Ормузьку протоку", – йдеться у заяві.

У командуванні назвали дії Ірану "невиправданою агресією" та заявили, що напад порушив режим припинення вогню і створив загрозу свободі судноплавства в одному з ключових міжнародних торговельних маршрутів.

У командуванні також наголосили, що американські сили продовжують координувати безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, атакувавши судноплавство в Ормузькій протоці, порушив домовленості про припинення вогню.

Днем раніше Трамп звинуватив Іран у порушенні перемир'я.