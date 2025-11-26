США ведуть переговори з білоруссю щодо звільнення 100 політв’язнів найближчим часом – Reuters
26 листопада 2025, 14:55
Яких саме ув’язнених можуть звільнити й коли це може статися наразі невідомо.
Сполучені Штати і білорусь обговорюють можливе звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних в’язнів найближчим часом.
Про це пише Reuters з посиланням на три обізнані джерела.
Від початку переобрання Дональда Трампа президентом США Білорусь вже звільнила десятки політв’язнів. Однак американські посадовці хочуть домогтись звільнення понад 100 ув’язнених в межах однієї угоди.
Намагання адміністрації Трампа домогтися найбільшого на сьогодні звільнення ув’язнених є частиною її “суперечливої кампанії” з розморожування відносин з білоруссю в обмін на скасування санкцій, зазначає видання.
Деякі американські посадовці повідомили Reuters, що взаємодія адміністрації Трампа з білоруссю є частиною довгострокової стратегії, спрямованої на те, щоб вивести мінськ з геополітичної орбіти москви, "хоч і незначною мірою".
Вони вважають, що навіть незначне переорієнтування на Захід буде стратегічною перемогою, враховуючи, що білорусь довгий час була союзником росії.