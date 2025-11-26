США ведуть переговори з білоруссю щодо звільнення 100 політв’язнів найближчим часом – Reuters

Яких саме ув’язнених можуть звільнити й коли це може статися наразі невідомо.

Сполучені Штати і білорусь обговорюють можливе звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних в’язнів найближчим часом.

Про це пише Reuters з посиланням на три обізнані джерела.

Від початку переобрання Дональда Трампа президентом США Білорусь вже звільнила десятки політв’язнів. Однак американські посадовці хочуть домогтись звільнення понад 100 ув’язнених в межах однієї угоди.

