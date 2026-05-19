США ведуть переговори з Україною щодо придбання бойових дронів і систем РЕБ

Вашингтон зацікавлений у технологіях термінального наведення на основі ШІ, навігації без GPS та стійких до перешкод каналів зв'язку.

США ведуть переговори з Україною щодо випробування та можливого придбання українських дронів і систем радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пентагон вже звертався з проханням протестувати низку українських оборонних розробок на території США. Вашингтон також зацікавлений у доступі до окремих технологій та прав інтелектуальної власності в межах майбутньої угоди. Зокрема, США можуть бути особливо зацікавлені у технологіях термінального наведення на основі ШІ, навігації без GPS, стійких до перешкод каналів зв'язку та у самій бойовій доктрині застосування безпілотників.

Представник оборонної галузі пояснив Bloomberg, що проєкт документа створений не як класична угода про передачу технологій, а як механізм для тестування та оцінки українських систем з метою формування майбутніх потреб американської армії. США хочуть оцінити продукцію на власній території, перш ніж рухатися далі.

Посолка України у США Ольга Стефанишина підтвердила, що сторони вже працюють над рамковим документом. "Ми прагнемо до взаємовигідної співпраці, яка посилить наші збройні сили", – зазначила вона.

У Пентагоні також можуть використовувати українські системи як еталон для порівняння з власними розробками.