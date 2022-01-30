США відповіли на заяви Зеленського: знову порадили американцям залишити Україну

Безпекова ситуація в Україні і далі залишається непередбачуваною через підвищені загрози військових дій з боку РФ, і може погіршитися без завчасного попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути варіант виїхати з країни зараз, комерційним або приватним транспортом

США, попри заклики президента України Володимира Зеленського до партнерів "не нагнітати паніку" через російську загрозу, повторили заклик до своїх громадян в Україні повертатися додому.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це опублікувало посольство США в Україні у суботу 29 січня.

"Безпекова ситуація в Україні і далі залишається непередбачуваною через підвищені загрози військових дій з боку РФ, і може погіршитися без завчасного попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути варіант виїхати з країни зараз, комерційним або приватним транспортом", - йдеться у повідомленні.

Посольство нагадує, що з України можна виїздити у тому числі через наземні кордони та нагадує про правила для мандрівників, що діють у сусідніх країнах.

Додатково американцям радять постійно стежити за новинами, заповнити форму для зручнішої комунікації з дипломатами на випадок, якщо у цьому виникне потреба - зокрема тим, хто не планує виїздити з України, та мати для себе план дій, що не залежить від підтримки США.

Нагадаємо, у п’ятницю 28 січня президент Володимир Зеленський на брифінгу для іноземних ЗМІ закликав світових лідерів та журналістів "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією , тому що це шкодить економіці України.

Також він назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств окремих країн з України, зауваживши, що Україна "не "Титанік", з якого треба втікати".

Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

На додачу, 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.