Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

США відповіли на заяви Зеленського: знову порадили американцям залишити Україну

Безпекова ситуація в Україні і далі залишається непередбачуваною через підвищені загрози військових дій з боку РФ, і може погіршитися без завчасного попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути варіант виїхати з країни зараз, комерційним або приватним транспортом
США, попри заклики президента України Володимира Зеленського до партнерів "не нагнітати паніку" через російську загрозу, повторили заклик до своїх громадян в Україні повертатися додому.
США відповіли на заяви Зеленського: знову порадили американцям залишити Україну Фото: cnn.com
Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це опублікувало посольство США в Україні у суботу 29 січня.
 
"Безпекова ситуація в Україні і далі залишається непередбачуваною через підвищені загрози військових дій з боку РФ, і може погіршитися без завчасного попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути варіант виїхати з країни зараз, комерційним або приватним транспортом", - йдеться у повідомленні.
 
Посольство нагадує, що з України можна виїздити у тому числі через наземні кордони та нагадує про правила для мандрівників, що діють у сусідніх країнах.  
 
Додатково американцям радять постійно стежити за новинами, заповнити форму для зручнішої комунікації з дипломатами на випадок, якщо у цьому виникне потреба - зокрема тим, хто не планує виїздити з України,  та мати для себе план дій, що не залежить від підтримки США.
 
Нагадаємо, у п’ятницю 28 січня президент Володимир Зеленський на брифінгу для іноземних ЗМІ закликав світових лідерів та журналістів "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України. 
 
Також він назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств окремих країн з України, зауваживши, що Україна "не "Титанік", з якого треба втікати".
 
 
Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.
 
На додачу, 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію.
 
У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2022 11:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.