США відправили в Колумбію перший військовий літак з гуманітарною допомогою для жителів Венесуели

Цим бортом США переправили 180 тонн допомоги - їжу та медичні набори, розраховані на 25 тисяч людей

США відправили до Колумбії перший з трьох військово-транспортних літаків C-17 з гуманітарною допомогою для жителів Венесуели.

Літак 16 лютого вилетів з Флориди і приземлився в колумбійському місті Кукута на кордоні з Венесуелою, повідомляє AP.

Цим бортом США переправили 180 тонн допомоги - їжу та медичні набори, розраховані на 25 тисяч людей. Як зазначає AP, у місті Какута перебуває велика кількість біженців з Венесуели. Допомогу мають розподіляти прихильники лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, якого США, а також більшість країн Європи та Південної Америки визнали законним главою держави.

Раніше гуманітарну допомогу для Венесуели США доправляли цивільними літаками. У планах США відправити ще два військових літака C-17.

Нагадаємо, що у Венесуелі прихильники опозиції готуються знову вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої.