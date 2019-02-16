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США відправили в Колумбію перший військовий літак з гуманітарною допомогою для жителів Венесуели

Цим бортом США переправили 180 тонн допомоги - їжу та медичні набори, розраховані на 25 тисяч людей
США відправили до Колумбії перший з трьох військово-транспортних літаків C-17 з гуманітарною допомогою для жителів Венесуели.
США відправили в Колумбію перший військовий літак з гуманітарною допомогою для жителів Венесуели Фото з вільних джерел

Літак 16 лютого вилетів з Флориди і приземлився в колумбійському місті Кукута на кордоні з Венесуелою, повідомляє AP.

Цим бортом США переправили 180 тонн допомоги - їжу та медичні набори, розраховані на 25 тисяч людей. Як зазначає AP, у місті Какута перебуває велика кількість біженців з Венесуели. Допомогу мають розподіляти прихильники лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, якого США, а також більшість країн Європи та Південної Америки визнали законним главою держави.

Раніше гуманітарну допомогу для Венесуели США доправляли цивільними літаками. У планах США відправити ще два військових літака C-17.

Нагадаємо, що у Венесуелі прихильники опозиції готуються знову вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої.

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16 02 2019 22:56
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