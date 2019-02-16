США відправили в Колумбію перший військовий літак з гуманітарною допомогою для жителів Венесуели
Літак 16 лютого вилетів з Флориди і приземлився в колумбійському місті Кукута на кордоні з Венесуелою, повідомляє AP.
Цим бортом США переправили 180 тонн допомоги - їжу та медичні набори, розраховані на 25 тисяч людей. Як зазначає AP, у місті Какута перебуває велика кількість біженців з Венесуели. Допомогу мають розподіляти прихильники лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, якого США, а також більшість країн Європи та Південної Америки визнали законним главою держави.
Раніше гуманітарну допомогу для Венесуели США доправляли цивільними літаками. У планах США відправити ще два військових літака C-17.
Нагадаємо, що у Венесуелі прихильники опозиції готуються знову вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої.
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