США відреагували на китайські і російські кораблі біля Аляски

Американські військові розгорнули сили для спостереження за 11 російськими і китайськими кораблями біля узбережжя Аляски.

Про це інформує CNN.

"Минулого тижня біля узбережжя Аляски працював російсько-китайський військово-морський патруль, що складався з кількох кораблів, це була демонстрація сили, яка викликала військову реакцію США, але не становила загрози для США чи Канади" - заявив речник Північного командування США в інтерв'ю.

Північне Командування Збройних сил США і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки розгорнули літаки і кораблі для спостереження за російським і китайським патрулем, який перебував у міжнародних водах, додав речник.

Сенатори-республіканці від Аляски Ден Салліван і Ліза Мурковскі заявили, що загалом 11 російських і китайських кораблів діяли поблизу Алеутських островів.

У відповідь США направили 4 есмінці ВМС США.

Мурковскі повідомила, що вона і Салліван вже кілька днів перебувають у "тісному контакті з керівництвом командування Аляски й отримали докладні засекречені матеріали про іноземні судна, які проходять транзитом через американські води на Алеутах".

Речник посольства Китаю Лю Пенгю повідомив: "Відповідно до щорічного плану співпраці між китайськими та російськими військовими, військові кораблі двох країн нещодавно провели спільне морське патрулювання у відповідних водах у західній та північній частинах Тихого океану. Ці дії не спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не мають нічого спільного з поточною міжнародною і регіональною ситуацією".

Салліван нагадав, що китайські і російські кораблі підійшли так само близько до Аляски минулого літа і були зустрінуті кораблем Берегової охорони США, який в той час здійснював звичайне патрулювання – "прохолодна" реакція, додав сенатор, яка змусила його вимагати від вищого військового керівництва бути готовими до більш рішучої відповіді в майбутньому.

"З цієї причини я був радий побачити, що останнє патрулювання було зустрінуте чотирма есмінцями ВМС США, це посилає потужний сигнал Сі Цзіньпіну і путіну про те, що Сполучені Штати без вагань будуть захищати і відстоювати наші життєво важливі національні інтереси на Алясці", – сказав Салліван.