Матеріали:
Теми:

США відреагували на китайські і російські кораблі біля Аляски

07 серпня 2023, 10:08
США відреагували на китайські і російські кораблі біля Аляски
Фото: milnavigator
Американські військові розгорнули сили для спостереження за 11 російськими і китайськими кораблями біля узбережжя Аляски.

Про це інформує CNN.

"Минулого тижня біля узбережжя Аляски працював російсько-китайський військово-морський патруль, що складався з кількох кораблів, це була демонстрація сили, яка викликала військову реакцію США, але не становила загрози для США чи Канади" - заявив речник Північного командування США в інтерв'ю.

Північне Командування Збройних сил США і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки розгорнули літаки і кораблі для спостереження за російським і китайським патрулем, який перебував у міжнародних водах, додав речник.

Сенатори-республіканці від Аляски Ден Салліван і Ліза Мурковскі заявили, що загалом 11 російських і китайських кораблів діяли поблизу Алеутських островів.

У відповідь США направили 4 есмінці ВМС США.

Мурковскі повідомила, що вона і Салліван вже кілька днів перебувають у "тісному контакті з керівництвом командування Аляски й отримали докладні засекречені матеріали про іноземні судна, які проходять транзитом через американські води на Алеутах".

Речник посольства Китаю Лю Пенгю повідомив: "Відповідно до щорічного плану співпраці між китайськими та російськими військовими, військові кораблі двох країн нещодавно провели спільне морське патрулювання у відповідних водах у західній та північній частинах Тихого океану. Ці дії не спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не мають нічого спільного з поточною міжнародною і регіональною ситуацією".

Салліван нагадав, що китайські і російські кораблі підійшли так само близько до Аляски минулого літа і були зустрінуті кораблем Берегової охорони США, який в той час здійснював звичайне патрулювання – "прохолодна" реакція, додав сенатор, яка змусила його вимагати від вищого військового керівництва бути готовими до більш рішучої відповіді в майбутньому.

"З цієї причини я був радий побачити, що останнє патрулювання було зустрінуте чотирма есмінцями ВМС США, це посилає потужний сигнал Сі Цзіньпіну і путіну про те, що Сполучені Штати без вагань будуть захищати і відстоювати наші життєво важливі національні інтереси на Алясці", – сказав Салліван.

Нагадажмо, що росія і китай направили до берегів США 11 кораблів.

Останні матеріали

Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється