США відслідковували збиту китайську повітряну кулю від її запуску з Хайнаня – WP
За даними джерел у Пентагоні, військові простежили маршрут китайської повітряної кулі із моменту запуску з бази на китайському острові Хайнань.
Про це повідомляє The Washington Post.
Повідомляється, що аеростат вирівнявся траєкторією польоту, яка, як припускають у розвідці США, проходила над територією США Гуама в західній частині Тихого океану. У якийсь момент аеростат несподівано розвернувся на північ, після чого опинився над Аляскою, увійшов у повітряний простір Канади та континентальної частини США.
За словами джерел видання, у США вивчають ймовірність того, що аеростат міг опинитися у США випадково. Як зазначає газета, через це аеростат могли збити помилково.