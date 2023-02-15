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США відслідковували збиту китайську повітряну кулю від її запуску з Хайнаня – WP

15 лютого 2023, 13:07
США відслідковували збиту китайську повітряну кулю від її запуску з Хайнаня – WP
Польща США
Американські військові близько семи днів стежили за китайською розвідувальною повітряною кулею перед тим, як її збили над морем.

За даними джерел у Пентагоні, військові простежили маршрут китайської повітряної кулі із моменту запуску з бази на китайському острові Хайнань.

Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що аеростат вирівнявся траєкторією польоту, яка, як припускають у розвідці США, проходила над територією США Гуама в західній частині Тихого океану. У якийсь момент аеростат несподівано розвернувся на північ, після чого опинився над Аляскою, увійшов у повітряний простір Канади та континентальної частини США.
За словами джерел видання, у США вивчають ймовірність того, що аеростат міг опинитися у США випадково. Як зазначає газета, через це аеростат могли збити помилково.

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