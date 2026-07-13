Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США відтепер стягуватимуть 20% вартості вантажів в Ормузькій протоці як її "охоронці" – Трамп

13 липня 2026, 19:51
США відтепер стягуватимуть 20% вартості вантажів в Ормузькій протоці як її
Судна інших країн, як вказує Трамп, тепер мають можливість "вільно й справедливо" користуватися протокою.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що іноземні судна зможуть вільно ходити через Ормузьку протоку, але будуть вимушені сплачувати 20% вартості вантажів за "витрати на захист".
 
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
 
За його словами, США відновлюють блокаду іранських суден або кораблів партнерів Ірану – вони не зможуть входити в Ормузьку протоку й виходити з неї. Судна інших країн, як вказує Трамп, тепер мають можливість "вільно й справедливо" користуватися протокою. Американський президент наголосив, що США відтепер будуть "охоронцями Ормузької протоки", саме тому будуть "справедливо" стягувати 20% вартості вантажів із кораблів, які йдуть через Ормуз. Це, за його словами, має покрити витрати на "безпекові роботи й охорону в цій дуже мінливій частині світу".
 
Ормузька протока залишається ключовим шляхом для світового експорту нафти. Вона з’єднує провідних виробників у Перській затоці, зокрема Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. До початку війни на Близькому Сході через цей маршрут щодня транспортувалося близько п’ятої частини світового споживання нафти.

 

Дональд ТрампОрмузька протока

Останні матеріали

Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється