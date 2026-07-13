США відтепер стягуватимуть 20% вартості вантажів в Ормузькій протоці як її "охоронці" – Трамп
13 липня 2026, 19:51
Судна інших країн, як вказує Трамп, тепер мають можливість "вільно й справедливо" користуватися протокою.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що іноземні судна зможуть вільно ходити через Ормузьку протоку, але будуть вимушені сплачувати 20% вартості вантажів за "витрати на захист".
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
За його словами, США відновлюють блокаду іранських суден або кораблів партнерів Ірану – вони не зможуть входити в Ормузьку протоку й виходити з неї. Судна інших країн, як вказує Трамп, тепер мають можливість "вільно й справедливо" користуватися протокою. Американський президент наголосив, що США відтепер будуть "охоронцями Ормузької протоки", саме тому будуть "справедливо" стягувати 20% вартості вантажів із кораблів, які йдуть через Ормуз. Це, за його словами, має покрити витрати на "безпекові роботи й охорону в цій дуже мінливій частині світу".
Ормузька протока залишається ключовим шляхом для світового експорту нафти. Вона з’єднує провідних виробників у Перській затоці, зокрема Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. До початку війни на Близькому Сході через цей маршрут щодня транспортувалося близько п’ятої частини світового споживання нафти.