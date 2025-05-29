США вірять у близький "прорив" у перемовинах щодо припинення вогню в Газі – ЗМІ

Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР

Проте великі розбіжності залишаються.

Білий дім обережно каже про оптимізм щодо можливого прориву в перемовинах між Ізраїлем і Хамас про припинення вогню і повернення заручників.

Про це зазначає видання Axios.

Вашингтон вважає, що нова пропозиція, розроблена спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, може допомогти сторонам подолати залишкові розбіжності й укласти угоду про припинення вогню в Газі і звільнення заручників.

Останні тижні Віткофф проводив переговори з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та його радником Роном Дермером, а також – через палестинсько-американського бізнесмена Бішару Бахбаха – з лідерами Хамас у Досі.

На початку тижня після чергового раунду перемовин Хамас погодився на американську пропозицію, що передбачає 60-денне припинення вогню і звільнення п’яти живих заручників у перший день і ще п’яти – в останній.

Але Ізраїль швидко відкинув цю пропозицію.

Тоді Віткофф заявив, що Хамас неправильно представив позицію США, а умови угоди назвав "неприйнятними".

Джерела кажуть, що конфлікт виник через непорозуміння, адже сторони по-різному інтерпретували положення, що обговорювалися. Попри це, у вівторок перемовини було поновлено – Бахбах знову зустрівся з лідерами Хамас у Досі, а Віткофф – з Роном Дермером у Вашингтоні.

Пізніше у Хамас оприлюдниди заяву, де наголосили, що вони прагнуть досягти домовленості про "загальну рамку" угоди, яка передбачає постійне припинення вогню, повне виведення ізраїльських військ із Гази, відновлення гуманітарної допомоги та створення технократичного уряду.

Угода має включати звільнення десяти живих заручників і передачу тіл загиблих в обмін на визначену кількість палестинських в’язнів – за гарантій участі США, Єгипту та Катару.

Після цього американський спецпредставником з’явився в Овальному кабінеті разом із президентом Трампом і оголосив, що подав на затвердження "нову редакцію" угоди.

Ізраїльські посадовці кажуть, що текст нової угоди мало відрізняється від попередніх, однак уточнює формулювання щодо гарантій для перемовин про остаточне завершення війни.

Великі розбіжності залишаються і щодо послідовності звільнення заручників тоді, як Ізраїль наполягає на звільненні всіх десяти живих заручників у перший день, побоюючись, що Хамас порушить домовленості.

В цей час Хамас прагне поетапного звільнення, аби гарантувати дотримання угоди з боку Ізраїлю до завершення 60 днів перемир’я.