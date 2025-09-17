Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США внесли $75 млн у фонд відбудови України, створений у межах "угоди про надра"

17 вересня 2025, 16:46
США внесли $75 млн у фонд відбудови України, створений у межах
Фото: gettyimages.com
Україна, зі свого боку, подвоїть цю суму, що сформує стартовий капітал фонду на рівні $150 млн.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) стала першим інвестором Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, зробивши внесок у розмірі 75 мільйонів доларів. 

Про це в середу повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram-каналі.

"Це ще один важливий крок у запуску повноцінної роботи Фонду. І відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", - йдеться в дописі.

Інвестиційний фонд відбудови створено в межах домовленостей, досягнутих між Україною та США в рамках так званої "угоди про надра". На стартовому етапі фонд зосередиться на реалізації проєктів у сферах енергетики, критичної інфраструктури та видобутку стратегічно важливих мінералів.

До кінця 2026 року планується реалізувати щонайменше три проєкти.

Свириденко підкреслила, що фонд будується на принципах паритетної участі. 

"Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонстрація нашої відповідальності, а й підтвердження того, що ми розглядаємо фонд як спільний інструмент довгострокової співпраці", - додала вона. 

 
СШАНадраугода

Останні матеріали

Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється