США внесли $75 млн у фонд відбудови України, створений у межах "угоди про надра"

Україна, зі свого боку, подвоїть цю суму, що сформує стартовий капітал фонду на рівні $150 млн.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) стала першим інвестором Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, зробивши внесок у розмірі 75 мільйонів доларів.

Про це в середу повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram-каналі.

"Це ще один важливий крок у запуску повноцінної роботи Фонду. І відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", - йдеться в дописі.

Інвестиційний фонд відбудови створено в межах домовленостей, досягнутих між Україною та США в рамках так званої "угоди про надра". На стартовому етапі фонд зосередиться на реалізації проєктів у сферах енергетики, критичної інфраструктури та видобутку стратегічно важливих мінералів.

До кінця 2026 року планується реалізувати щонайменше три проєкти.

Свириденко підкреслила, що фонд будується на принципах паритетної участі.

"Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонстрація нашої відповідальності, а й підтвердження того, що ми розглядаємо фонд як спільний інструмент довгострокової співпраці", - додала вона.