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США восени 2022 року оцінювали ймовірність ядерного удару москви в 50% – репортер The Washington Post

09 жовтня 2024, 10:11
США восени 2022 року оцінювали ймовірність ядерного удару москви в 50% – репортер The Washington Post
Фото: з вільного доступу
Редактор всесвітньо відомого видання випустив книгу "Війна".

В ній журналіст The Washington Post Боб Вудворд написав, що американська розвідка на початку осені 2022 року у звітах оцінювала у 50% ймовірності те, що росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні на тлі невдач на полі бою.

Про це йдеться у книзі "Війна" американського редактора The Washington Post Боба Вудворда, з якою ознайомився телеканал CNN

Вудворд написав, що адміністрація Байдена на початку вересня 2022 року почала отримувати від розвідки звіти з "глибоко тривожною оцінкою" ймовірності застосування ядерної зброї росією.

В звітах мова йшла про те, що нібито путін боїться втрат на полі бою і може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. На той момент, ймовірність такого сценарію зросла з 5% до 10%, а пізніше і до 50%.

Байден доручив Білому дому зконтактувати з росіянами "всіма каналами" і сказати, "що ми будемо робити у відповідь", написав репортер. 

Також редактор видання переказав дві розмови глави Пентагону Ллойда Остіна і міністра оборони рф Сергєя Шойгу в жовтні 2022 року.

Під час першої Остін пригрозив Шойгу заходами, після яких росія була б максимально ізольована на світовій арені: 

"Якби ви це зробили, то всі обмеження, в межах яких ми працюємо в Україні, були б переглянуті".

У відповідь Шойгу заявив, що "не любить, коли мені погрожують", Остін – згідно з книгою Вудворда – відповів: 

"Пане міністре, я є лідером найпотужнішої армії в історії світу. Я не погрожую".

Через два дні російська сторона попросила про ще одну розмову після того, як кремль вкинув фейк про нібито наміри України використати "брудної бомби".

Вудворд пише, що глава Пентагону прямо сказав, що не вірить у це, і сказав Шойгу: "Не робіть цього". У відповідь Шойгу сказав: "Зрозумів".

 
Росіявійна в Україніатомна бомба

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