Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

США втретє відтерміновують дефолт, цього разу - до березня

Своїми рішеннями Конґрес та Сенат Штатів розблокували фінансування уряду до 11 березня
Сенат США втретє з вересня проголосував за тимчасові заходи, аби уникнути дефолту - до березня країні потрібно визначитися з довгостроковим рішенням.
США втретє відтерміновують дефолт, цього разу - до березня Фото: Економічна правда

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Своїми рішеннями Конґрес та Сенат Штатів розблокували фінансування уряду до 11 березня. Тепер білль повинен підписати президент Джо Байден.

Такий крок був необхідний, адже Демократи та Республіканці з минулого року не дійшли компромісу щодо довгострокового рішення фінансування бюджету. 

Тритижневе відтермінування дасть достатньо часу для того, аби фіналізувати угоду між партіями, яка б дозволила уникнути шатдауну до кінця 2022 фіскального року.

США вже втретє з вересня тимчасово піднімають боргову стелю та продовжують план фінансування на рівні, затвердженому ще колишнім президентом країні Дональдом Трампом.

У разі, якщо за три тижні Штати не впораються з довгостроковими заходами, країні доведеться або знову тимчасово піднімати стелю фінансування, або допустити повну зупинку роботи уряду.

Нагадаємо, що американський регулятор не ризикнув підвищувати ставку. Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2022 14:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.