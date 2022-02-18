США втретє відтерміновують дефолт, цього разу - до березня

Своїми рішеннями Конґрес та Сенат Штатів розблокували фінансування уряду до 11 березня

Сенат США втретє з вересня проголосував за тимчасові заходи, аби уникнути дефолту - до березня країні потрібно визначитися з довгостроковим рішенням.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Своїми рішеннями Конґрес та Сенат Штатів розблокували фінансування уряду до 11 березня. Тепер білль повинен підписати президент Джо Байден.

Такий крок був необхідний, адже Демократи та Республіканці з минулого року не дійшли компромісу щодо довгострокового рішення фінансування бюджету.

Тритижневе відтермінування дасть достатньо часу для того, аби фіналізувати угоду між партіями, яка б дозволила уникнути шатдауну до кінця 2022 фіскального року.

США вже втретє з вересня тимчасово піднімають боргову стелю та продовжують план фінансування на рівні, затвердженому ще колишнім президентом країні Дональдом Трампом.

У разі, якщо за три тижні Штати не впораються з довгостроковими заходами, країні доведеться або знову тимчасово піднімати стелю фінансування, або допустити повну зупинку роботи уряду.

Нагадаємо, що американський регулятор не ризикнув підвищувати ставку. Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.