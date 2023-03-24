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США ввели додаткові санкції проти білорусі: в списку є літак лукашенка і ЦВК

24 березня 2023, 18:09
США ввели додаткові санкції проти білорусі: в списку є літак лукашенка і ЦВК
Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Білорусі.

Нові обмеження запровадили проти трьох юридичних та дев'ятьох фізичних осіб. 

Повідомляє Мінфін США.

Під санкції потрапили Білоруський автомобільний завод (БелАЗ),  Мінський автомобільний завод (МАЗ) і Центральна виборча комісія Білорусі.

Серед фізичних осіб, які поповнили санкційний список: директор БелАЗу Сергій Никифорович, керівник МАЗу  Валерій Іванкович і 7 членів ЦВК Білорусі.

Санкції також ввели проти розкішного літака, яким користується самопроголошений президент лукашенко.

"Лукашенко має ексклюзивний доступ до EW-001PA та інших розкішних літаків і використовує їх для особистих поїздок. Крім того, Лукашенко використовував EW-001PA зі своєю родиною та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок", - йдеться на сайті міністерства фінанісв США.

Авторитарний режим лукашенка покладається на державні підприємства і ключових чиновників для отримання значних доходів, які дозволяють здійснювати репресії проти білоруського народу, зазначили в американському відомстві. 

Також сьогодні в Єврокомісії заговорили про 11-й пакет санкцій проти рф.
СШАБілорусьсанкції

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