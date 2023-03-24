США ввели додаткові санкції проти білорусі: в списку є літак лукашенка і ЦВК
Нові обмеження запровадили проти трьох юридичних та дев'ятьох фізичних осіб.
Повідомляє Мінфін США.
Під санкції потрапили Білоруський автомобільний завод (БелАЗ), Мінський автомобільний завод (МАЗ) і Центральна виборча комісія Білорусі.
Серед фізичних осіб, які поповнили санкційний список: директор БелАЗу Сергій Никифорович, керівник МАЗу Валерій Іванкович і 7 членів ЦВК Білорусі.
Санкції також ввели проти розкішного літака, яким користується самопроголошений президент лукашенко.
"Лукашенко має ексклюзивний доступ до EW-001PA та інших розкішних літаків і використовує їх для особистих поїздок. Крім того, Лукашенко використовував EW-001PA зі своєю родиною та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок", - йдеться на сайті міністерства фінанісв США.
Авторитарний режим лукашенка покладається на державні підприємства і ключових чиновників для отримання значних доходів, які дозволяють здійснювати репресії проти білоруського народу, зазначили в американському відомстві.Також сьогодні в Єврокомісії заговорили про 11-й пакет санкцій проти рф.