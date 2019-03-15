США ввели санкції проти 6 росіян і 8 компаній за атаку в Керченській протоці

"Сьогоднішній крок спрямований на окремих осіб та суб'єкти, які відіграють важливу роль у невиправданих російських атаках на українські військово-морські судна в Керченській протоці, анексії Криму та підтримці незаконних сепаратистських виборів на сході України"

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і вісьмох компаній у відповідь на триваючу агресію Росії в Україні.

"Сьогоднішній крок спрямований на окремих осіб та суб'єкти, які відіграють важливу роль у невиправданих російських атаках на українські військово-морські судна в Керченській протоці, анексії Криму та підтримці незаконних сепаратистських виборів на сході України. Ці дії доповнюють санкції, які сьогодні приймаються також Європейським Союзом та Канадою, і підкреслюють силу та відданість трансатлантичного партнерства для протидії подальшій дестабілізуючій поведінці Росії", - повідомляє прес-служба Мінфіну США.

Рішення передбачає, що все майно та інтереси у власності визначених фізичних та юридичних осіб блокуються, а особам в США заборонено здійснювати операції з ними.

У санкційний список внесли чотирьох російських чиновників, які були причетні до нападу у Керченській протоці:

- Геннадій Медведєв, заступника директора прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

- Сергій Станкевич, начальник прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

-Андрій Шеін, заступник начальника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії.

- Руслан Ромашкін, начальника пункту управління командуванням Федеральної служби безпеки Російської Федерації для Республіки Крим та Севастополя.

"Медведєв і Станкевич безпосередньо контролювали і організовували напад на українські кораблі і їх екіпажі, а Шеін брав участь в операції із захоплення українських кораблів і екіпажу", - зазначили в міністерстві.

У список потрапили двоє українських сепаратистів, які брали участь в організації нелегітимних виборів у листопаді 2018 року в так званій Донецької народній республіці:

- Олексій Олексійович Найденко - заступник голови Центральної виборчої комісії так званої ДНР.

- Володимир Юрійович Висоцький - секретар Центральної виборчої комісії так званої ДНР.

У список потрапили шість російських оборонних компаній із діяльністю в Криму, деякі з яких незаконно привласнили українські державні активи для надання послуг російським військовим:

- Ярославський суднобудівний завод, який будував судна для ФСБ і Міністерства оборони Росії;

- Зеленодольський суднобудівний завод ім. Горького - один з найбільших виробників суден у Росії, випускає для російського флоту фрегати і корвети.

- АТ "Концерн Океанприбор" - виробник гідроакустичного обладнання та поставляє комплектуючі для ВМФ Росії.

- ПАТ "Звєзда" - постачальник дизельних двигунів для ВМФ Росії.

- АТ "Завод Фіолент" - виробник електроніки у Криму, що поставляє деталі для використання в російській військовій техніці. Фіолент був незаконно привласнений Російською Федерацією після анексії Криму в 2014 році.

- "Судокомпозит" - кримський виробник оборонних компонентів, що постачаються для російського військового використання. Був незаконно привласнений Російською Федерацією після анексії Криму.

- ТОВ "СК Консоль-Строй ЛТД" - одна з найбільших будівельних компаній Криму.

- ТОВ "Нові проекти" - має ліцензії на проведення геологічних досліджень, розвідку та видобуток сировинних вуглеводневих матеріалів у Чорному морі.

Нагадаємо, що посли ЄС затвердили санкції проти 8 росіян за агресію у Керченській протоці.