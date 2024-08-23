США ввели санкції проти росії: в списку 400 осіб з усього світу і син міністра оборони рф

Також до списку увійшли 63 компанії з росії.

Міністерство фінансів США та Державний департамент застосували санкції щодо 400 фізичних та юридичних осіб в росії, Азії, Європі та Близькому Сході, чиї продукти та послуги дозволяють кремлю підтримувати військові зусилля і уникати санкцій.

Про це йдеться на сайті американського відомтсвав.

Санкційний список овоновили і тепер до нього входить найбільший холдинг, що працюєь у галузі програмного забезпечення – Центр фінансових технологій; MTS Red – дочірнє підприємство телеком-оператора МТС з кібербезпеки; IT-компанія "Діасофт".

Також під обмеження потрапила низка компаній від французьких до гонконгських, пов’язаних з російським "Промтехом".

В списку є і кілька десятків російських оборонних або пов’язаних із оборонними замовленнями заводів, кілька підприємств, які підозрюються в торгівлі золотом та кольоровими металами в обхід санкцій, та багато інших.



"росія перетворила свою економіку на інструмент на службі військово-промислового комплексу кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують виконувати зобов’язання, взяті президентом Байденом і його колегами з G7, порушити шляхи поставок військово-промислової бази росії та платіжні канали", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Сьогоднішні санкції ще більше обмежують майбутні доходи рф від металів і видобутку корисних копалин.

Мінфін США націлений і на російські фінансові технологічні компанії, які надають необхідне програмне забезпечення та ІТ-рішення для російського фінансового сектора.

Міністерству фінансів відомо про спроби москви сприяти ухиленню від санкцій шляхом відкриття нових закордонних філій і дочірніх компаній російських фінансових установ. Вашингтон зауважує, що іноземні регулятори та фінансові установи повинні бути обережними щодо будь-яких операцій із закордонними філіями або дочірніми компаніями російських фінансових установ.



В Мінфіні додали, що мають низку доступних інструментів для реагування на встановлення нових каналів ухилення.

Державний департамент США націлений на організації та фізичних осіб, які беруть участь у виробництві та експорті енергетичних ресурсів, металів, гірничодобувної промисловості рф; ухиленні від санкцій; військово-промислову базу росії, включаючи виробництво БПЛА та інше.