США ввели візові санкції проти представників режиму Лукашенка

Сполучені Штати підтверджують свою підтримку народу Білорусі та ще раз закликають режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів; негайно звільнити всіх політичних в'язнів…

Державний департамент США запроваджує візові обмеження щодо представників режиму Олександра Лукашенка за їхню участь в «серйозній екстериторіальній контрдисидентській діяльності».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз на сайті Держдепу.

Як зазначається, США засуджують подібну діяльність, зокрема намагання примусово повернути білоруську олімпійську чемпіонку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року. Також у заяві висловлюється солідарність з Тимановською та усіма іншими, хто зазнав утисків у Білорусі та за її межами через критику режиму Лукашенка.

У Держдепі наголосили, що запровадження візових обмежень є частиною комплексних зусиль щодо запобігання та реагування на акти транснаціональних репресій з боку уряду, який чинить тиск на журналістів, активістів та дисидентів.

«Сполучені Штати підтверджують свою підтримку народу Білорусі та ще раз закликають режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів; негайно звільнити всіх політичних в'язнів…», - йдеться у заяві.

США продовжують працювати з міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності винних у репресіях та порушеннях прав людини в Білорусі, зазначили в Держдепі.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року в Білорусі почалися масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Відтоді влада застосовує проти опозиції репресії.

Більшість демократичних країн світу, зокрема Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.

Правозахисні організації станом на 27 січня визнали політичними в'язнями у Білорусі 1 007 осіб.

1 серпня 2021 року стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала брати участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів на Олімпіаді в Токіо, представники білоруської влади намагалися насильно вивезти з Японії у Білорусь. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її для участі в естафеті 4 по 400 метрів без її відома.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

Польща запропонувала Тимановській гуманітарну візу.

Пізніше стало відомо, що білоруска подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Зараз спортсменка перебуває у Варшаві.