США вводять санкції на російське судно, що будує "Північний потік-2". У Німеччині висловили жаль

США повідомили Німеччині про плани запровадити 19 січня санкції проти російського трубопровідного судна "Фортуна" через будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.

Санкції мають набути чинності з 19 січня проти судна "Фортуна" та його власника KVT-RUS, зазначала німецька газета Handelsblatt. Зараз судно - у Балтійському морі поблизу міста Росток на півночі Німеччини.

Як пише Radio Liberty, санкції каратимуть будь-яку європейську компанію, яка допомагатиме "Фортуні" завершити будівництво "Північного потоку-2".

Уряд Німеччини висловив розчарування таким рішенням Сполучених Штатів. "Ми з жалем беремо це повідомлення до відома", - заявив речник Мінекономіки Німеччини.

Речник посольства США у Берліні не прокоментував майбутні санкції, але зазначив, що США «надалі вживатимуть необхідних заходів проти "Північного потоку-2".

У понеділок, 18 січня, також стало відомо, що будівництво "Північного потоку-2" заморозили через скарги німецьких природоохоронних організацій. Вони оскаржили видачу дозволу на прокладання труб російського газопроводу.

Раніше повідомлялося, що США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"