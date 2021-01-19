США вводять санкції на російське судно, що будує "Північний потік-2". У Німеччині висловили жаль
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.
Санкції мають набути чинності з 19 січня проти судна "Фортуна" та його власника KVT-RUS, зазначала німецька газета Handelsblatt. Зараз судно - у Балтійському морі поблизу міста Росток на півночі Німеччини.
Як пише Radio Liberty, санкції каратимуть будь-яку європейську компанію, яка допомагатиме "Фортуні" завершити будівництво "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини висловив розчарування таким рішенням Сполучених Штатів. "Ми з жалем беремо це повідомлення до відома", - заявив речник Мінекономіки Німеччини.
Речник посольства США у Берліні не прокоментував майбутні санкції, але зазначив, що США «надалі вживатимуть необхідних заходів проти "Північного потоку-2".
У понеділок, 18 січня, також стало відомо, що будівництво "Північного потоку-2" заморозили через скарги німецьких природоохоронних організацій. Вони оскаржили видачу дозволу на прокладання труб російського газопроводу.
Раніше повідомлялося, що США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"
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