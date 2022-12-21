США виділяють 1 млрд доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України – Білий дім

Сполучені Штати виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.

Про це повідомили в Білому домі.

Президент США Джо Байден доручив державному секретарю Ентоні Блінкену надати до 1 млрд доларів на предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також на військове навчання та підготовку для України.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки ... я делегую Державному секретарю повноваження ... керувати вилученням до 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні", – йдеться у повдіомленні.