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ПОЛІТИКА

США виділяють 1 млрд доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України – Білий дім

21 грудня 2022, 19:14
США виділяють 1 млрд доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України – Білий дім
Фото: DW
Сполучені Штати виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.
Про це повідомили в Білому домі.
 
Президент США Джо Байден доручив державному секретарю Ентоні Блінкену надати до 1 млрд доларів на предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також на військове навчання та підготовку для України.
 
"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки ... я делегую Державному секретарю повноваження ... керувати вилученням до 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні", – йдеться у повдіомленні.
 
Раніше повідомлялося, що наступний пакет безпекової допомоги США Україні включатиме системи ППО Patriot та комплекти високоточних бомб, які перетворять некеровані боєприпаси на високоточні "розумні" бомби: їх включать у наступний пакет допомоги Україні вже цього тижня.
 
 
СШАфінансова допомогаДжо Байдендопомога Україні

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