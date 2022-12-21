США виділяють 1 млрд доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України – Білий дім
21 грудня 2022, 19:14
Фото: DW
Сполучені Штати виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.
Про це повідомили в Білому домі.
Президент США Джо Байден доручив державному секретарю Ентоні Блінкену надати до 1 млрд доларів на предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також на військове навчання та підготовку для України.
"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки ... я делегую Державному секретарю повноваження ... керувати вилученням до 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні", – йдеться у повдіомленні.
Раніше повідомлялося, що наступний пакет безпекової допомоги США Україні включатиме системи ППО Patriot та комплекти високоточних бомб, які перетворять некеровані боєприпаси на високоточні "розумні" бомби: їх включать у наступний пакет допомоги Україні вже цього тижня.