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США виходить з групи, яка розслідує відповідальність рф за вторгнення в Україну

17 березня 2025, 09:48
США виходить з групи, яка розслідує відповідальність рф за вторгнення в Україну
Укрінформ
Америка була єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.

Вашингтон виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій глав, які відповідальні за вторгнення в Україну, включно із очільником кремля Владіміром путіним.

Про це європейських посадовців проінформувало Міністерство юстиції США, пише The New York Times

Йдеться про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.
Він був створений з метою притягнення керівництва кремля та її союзників таких, як Білорусь, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, що визначаються міжнародним правом і договорами як агресія, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.

Адміністрація екс американського президента Джо Байдена приєдналася до ICPA в 2023 році. 

Тоді США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.

Журналісти пишуть, що очікується, що рішення буде оголошено в понеділок, 17 березня, в електронному листі, який буде надіслано співробітникам і членам материнської організації групи: Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Також адміністрація Трампа скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом та укомплектованої досвідченими прокурорами, яка була покликана координувати розслідування воєнних злочинів. 

Група мала координувати зусилля Міністерства юстиції США щодо притягнення до відповідальності росіян, винних у звірствах, скоєних після повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше ми писали, що Польща, країни Балтії і Фінляндія близькі до виходу з угоди про заборону протипіхотних мін.

 

СШАагресія рфвійна в Україні

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