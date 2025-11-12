Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США викрили мережу постачання Ірану деталей для дронів, серед неї є компанії з України

12 листопада 2025, 20:09
США викрили мережу постачання Ірану деталей для дронів, серед неї є компанії з України
Фото: kommersant.ru
За даними Мінфіну США, вони постачали Ірану компоненти для безпілотників і балістичних ракет.

В середу, 12 листопада, Сполучені Штати оголосили про санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, які допомагали Ірану розвивати виробництво балістичних ракет та безпілотників. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів США. 

Під обмеження потрапили компанії з Ірану, ОАЕ, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України, які "керують численними мережами закупівель для підтримки виробництва балістичних ракет та БпЛА в Ірані".

За даними Мінфіну США, одна з викритих мереж з 2023 року координувала закупівлю компонентів для балістичних ракет, зокрема хімічних речовин із Китаю.

Інша мережа допомагала іранській державній компанії з придбанням компонентів для безпілотних літальних апаратів, використовуючи підставні компанії в Україні – ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ "Екофера".

"По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних і звичайних озброєнь та підтримки своїх терористичних проксі", - оголосив заступник міністра фінансів США Джон Герлі.

Санкції включають заморожування активів підсанкційних осіб у США та обмеження на ведення бізнесу з ними американськими компаніями.

 
