ПОЛІТИКА

05 грудня 2025, 15:02
США вимагають, щоб Європа взяла на себе основний оборонний тягар НАТО до 2027 року — Reuters
Фото: svoboda.org
Вашингтон поки що не задоволений успіхами Європи з нарощування її оборонного потенціалу.

Влада США хоче, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшу частину оборонних можливостей НАТО: від розвідки до ракет.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, таке заявили представники Пентагону на зустрічі з кількома європейськими делегаціями. "Перенесення цього тягаря зі США на європейських членів радикально змінить те, як Вашингтон співпрацює з найважливішими військовими партнерами", - написало видання.

Журналісти зазначили, що на зустрічі представники Пентагону заявили, що Вашингтон поки що не задоволений успіхами Європи з нарощування її оборонного потенціалу.

Американські офіційні особи пригрозили, що якщо Європа не вкладеться в термін до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах оборони НАТО, повідомили джерела.

Водночас вони не пояснили, як США оцінюватимуть прогрес Європи в ухваленні на себе більшої частини відповідальності.

"Також незрозуміло, чи відображає термін 2027 рік позицію Білого дому, чи лише думку деяких посадовців Пентагону", - написало видання й акцентувало, що у Вашингтоні є серйозні розбіжності з приводу військової ролі США в Європі.

Кілька європейських чиновників заявили, що термін 2027 року нереалістичний, незалежно від того, як Вашингтон оцінить прогрес, оскільки для швидкої заміни деяких американських сил і засобів Європі потрібно більше, ніж просто гроші та політична воля.

Зокрема, як зазначило видання, європейські члени НАТО стикаються з проблемою затримки виробництва військової техніки.

Зазначається, що хоча офіційні особи США закликали Європу купувати більше американської зброї і техніки, деякі з найцінніших зразків буде поставлено за кілька років, якщо замовити їх прямо сьогодні.

США також надають можливості, які неможливо просто купити, наприклад, унікальні розвідувальні дані, дані спостереження і розпізнання, які виявилися ключовими у військових діях України.

Представник альянсу сказав виданню, що європейські союзники і так почали брати на себе більше відповідальності за безпеку континенту, але жодним чином не прокоментував термін до 2027 року.

"Союзники усвідомили необхідність збільшення інвестицій в оборону і перекладання тягаря звичайних озброєнь зі США на Європу", - заявив чиновник.

У новій Стратегії національної безпеки Сполучені Штати заявляють про намір змінити сприйняття НАТО як альянсу, що постійно розширюється, і прагнуть запобігти подальшому руху в цьому напрямку. 

СШАНАТОПентагоноборонаЄвросоюз

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється