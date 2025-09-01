Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США вимагають від ЄС відмови від російських енергоносіїв та вторинних санкцій проти Індії й Китаю

01 вересня 2025, 16:29
США вимагають від ЄС відмови від російських енергоносіїв та вторинних санкцій проти Індії й Китаю
Джерело: ukrinform
Білий дім звернувся до європейських країн із проханням ухвалити санкції, аналогічні до тих, що вже запровадили США проти Індії.

США не хочуть поодинці нести витрати на тиск на росію. Європа повинна зробити більш значний внесок.

Про це повідомляють Axios і India Today.

За інформацією Axios, санкції, які США закликають Європу запровадити проти росії, включають повну відмову від усіх закупівель нафти і газу, а також запровадження ЄС вторинних тарифів проти Індії та Китаю, аналогічних до тих, які вже застосовують США щодо Індії.

"Європейці не можуть затягувати цю війну і висувати завищені очікування обхідними шляхами, водночас розраховуючи, що Америка нестиме витрати", - заявив Axios один із високопоставлених представників Білого дому. - "Якщо Європа хоче загострювати цю війну, це буде її вибір. Але тоді вона безнадійно вирве поразку з пащі перемоги".

За інформацією джерел India Today, Білий дім звернувся до європейських країн із проханням ухвалити санкції, аналогічні до тих, що вже запровадили США проти Індії, включно з повним припиненням усіх поставок нафти і газу з Нью-Делі.

Адміністрація Трампа також хоче, щоб Європа ввела вторинні мита для Індії, як це вже попереджали США, якщо Нью-Делі не припинить купувати нафту в москви.

СШАвійнаІндіянафтамитаЄвросоюзсанкціі проти росії

