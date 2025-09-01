США вимагають від ЄС відмови від російських енергоносіїв та вторинних санкцій проти Індії й Китаю
США не хочуть поодинці нести витрати на тиск на росію. Європа повинна зробити більш значний внесок.
Про це повідомляють Axios і India Today.
За інформацією Axios, санкції, які США закликають Європу запровадити проти росії, включають повну відмову від усіх закупівель нафти і газу, а також запровадження ЄС вторинних тарифів проти Індії та Китаю, аналогічних до тих, які вже застосовують США щодо Індії.
"Європейці не можуть затягувати цю війну і висувати завищені очікування обхідними шляхами, водночас розраховуючи, що Америка нестиме витрати", - заявив Axios один із високопоставлених представників Білого дому. - "Якщо Європа хоче загострювати цю війну, це буде її вибір. Але тоді вона безнадійно вирве поразку з пащі перемоги".
За інформацією джерел India Today, Білий дім звернувся до європейських країн із проханням ухвалити санкції, аналогічні до тих, що вже запровадили США проти Індії, включно з повним припиненням усіх поставок нафти і газу з Нью-Делі.
Адміністрація Трампа також хоче, щоб Європа ввела вторинні мита для Індії, як це вже попереджали США, якщо Нью-Делі не припинить купувати нафту в москви.