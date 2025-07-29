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ПОЛІТИКА

США випробували в Австралії нові ракети, здатні завдати серйозних втрат флоту Китаю – The Telegraph

29 липня 2025, 21:31
США випробували в Австралії нові ракети, здатні завдати серйозних втрат флоту Китаю – The Telegraph
army.mil
Експерти вважають, що нові ракети здатні нанести критичні втрати китайським військовим кораблям у разі вторгнення на Тайвань.

У Австралії пройшли випробування нових американських ракет Precision Strike Missile (PrSM), які можуть стати ключовим елементом стримування Китаю в разі конфлікту навколо Тайваню.

Про це повідомляє The Telegraph.

PrSM — це нове покоління високоточних ракет, які запускаються з мобільних артилерійських систем Himars та MLRS. Вони мають більшу дальність, швидкість і точність, ніж нинішні ракети Atacms, якими наразі озброєні тайванські сили.

Ключові характеристики PrSM:

  • Дальність ураження: понад 480 миль (770 км), що майже вдвічі перевищує дальність Atacms;
  • Швидкість: до 4000 км/год;
  • Сумісність: Himars, MLRS;
  • Менша вразливість до РЕБ;
  • Більша кількість ракет на пускову установку.

Під час випробувань в Австралії PrSM вразила ціль на відстані понад 190 миль, демонструючи здатність діяти проти морських та наземних цілей. Експерти вважають, що нові ракети здатні нанести критичні втрати китайським військовим кораблям у разі вторгнення на Тайвань.

The Telegraph зазначає, що випробування PrSM — ще один прояв наростаючої гонки озброєнь у Тихоокеанському регіоні. США та їхні союзники прагнуть зберегти військову перевагу, яка має стримати Китай від агресивних дій проти Тайваню.

Аналітики підкреслюють: поява PrSM значно ускладнює військове планування Китаю, оскільки ракета складна для виявлення та перехоплення. За словами експертів, навіть наявність цих ракет може мати потужний психологічний ефект, змушуючи Пекін переглянути агресивну політику.

"Це підвищує ризики для Китаю настільки, що сама загроза застосування PrSM може змусити його утриматися від вторгнення", — зазначив старший науковий співробітник Інституту Като Дуг Бандоу.

Тайвань і військова присутність США

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, залишається ключовим стратегічним пунктом для США. Зараз Тайвань має 11 установок Himars, а у 2026 році очікується постачання нової партії.

На думку видання, втрата Тайваню могла б стати фатальною поразкою для західного впливу в регіоні. Водночас невдача Китаю у спробі силового захоплення острова може призвести до внутрішньополітичної кризи в Пекіні.

СШАКитайАвстраліяТайваньракетиPrSM

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