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США вирішили ввести санкції проти російського заводу "Авангард", який виробляє ракети для С-300 і С-400

Санкції вводяться через порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, крилатих або балістичних ракет, а також компонентів і технологій для їх виробництва щодо Ірану, Північної Кореї і Сирії
Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти двох російських військових підприємств і військового навчального центру.
США вирішили ввести санкції проти російського заводу "Авангард", який виробляє ракети для С-300 і С-400 Фото: з відкритих джерел

Офіційна публікація списку антиросійських санкцій запланована на 22 травня, йдеться у повідомленні Державного департаменту США, опублікуваному в Федеральному реєстрі.

Так, до списку санкцій внесли навчальний центр зенітних ракетних військ в Гатчині, Тульське конструкторське бюро приладобудування і машинобудівний завод "Авангард" в Москві.

Зазначається, що санкції вводяться через порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, крилатих або балістичних ракет, а також компонентів і технологій для їх виробництва щодо Ірану, Північної Кореї і Сирії.

Московський завод Авангард є єдиним виробником ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

Раніше повідомлялось, що США готуються запровадити санкції проти компаній, що будують російський морський газопровід "Північний потік-2".

Крім того, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело нові санкції проти Росії в рамках "закону Магнітського".

Нагадаємо, що Зеленський закликав США посилювати санкції проти Росії.

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21 05 2019 22:42
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