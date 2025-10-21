США виступають проти плану ЄС щодо використання російських активів для України – Bloomberg

В Америці вважають, що таке рішення становить ризики для стабільності ринку.

США виступають проти плану Європейського Союзу щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України "Групою семи" (G7).

Про це повідомили джерела Bloomberg.

Американські чиновники сказали своїм європейським колегам, що наразі США не приєднаються до цієї ініціативи під час переговорів в кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду в Вашингтоні минулого тижня, зазначили співрозмовники видання.

Одне з джерел додало, що США як причину своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку. Інше джерело сказало, що наразі США просто не беруть на себе жодних зобовʼязань.