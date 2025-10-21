США виступають проти плану ЄС щодо використання російських активів для України – Bloomberg
21 жовтня 2025, 09:35
В Америці вважають, що таке рішення становить ризики для стабільності ринку.
США виступають проти плану Європейського Союзу щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України "Групою семи" (G7).
Про це повідомили джерела Bloomberg.
Американські чиновники сказали своїм європейським колегам, що наразі США не приєднаються до цієї ініціативи під час переговорів в кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду в Вашингтоні минулого тижня, зазначили співрозмовники видання.
Одне з джерел додало, що США як причину своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку. Інше джерело сказало, що наразі США просто не беруть на себе жодних зобовʼязань.
"Цей крок є невдачею для ЄС, який намагався залучити решту країн "Великої сімки" до свого плану використання заморожених активів центральних банків як забезпечення для залучення кредитів на суму до 140 млрд євро (160 млрд доларів) для України. Європейська комісія, виконавчий орган блоку, готує детальний проєкт механізму, але не опублікує його до того, як лідери ЄС дадуть свою згоду, що, ймовірно, відбудеться на саміті в Брюсселі наприкінці цього тижня", - підкреслили у Bloomberg.
Своєю чергою європейські чиновники розчаровані тим, що США відмовилися від плану на етапі, коли вони вже рухаються вперед, адже раніше адміністрація Трампа закликала ЄС більше використовувати російські кошти.
"Хоча сума активів, що зберігаються в США, є мінімальною, підтримка США плану ЄС була б позитивним сигналом для інших країн. У рамках G7 Велика Британія і Канада підтримують ініціативу Європи, тоді як Японія, як вважається, приєднується до США у більш обережному підході", - підсумували у виданні.