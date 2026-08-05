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США витратили майже 80% ракет THAAD і половину Patriot у війні з Іраном – CNN

05 серпня 2026, 09:11
США витратили майже 80% ракет THAAD і половину Patriot у війні з Іраном – CNN
Фото: mda.mil
Нестача боєприпасів вже двічі зупиняла Трампа від нових ударів по Ірану.

Армія США витратила майже 80% своїх ракет-перехоплювачів THAAD та близько половини ракет Patriot під час війни з Іраном. Американські воєначальники попереджають, що запаси боєприпасів у Пентагоні є "небезпечно низькими".

Про це повідомляє CNN.

За оцінками CSIS, до початку війни США мали приблизно 2200 ракет Patriot та 452 ракети THAAD. Питання скорочення запасів стало одним з чинників, що зупинив Трампа від нових ударів по Ірану минулими вихідними. Це вже щонайменше другий випадок за останні тижні, коли нестача боєприпасів вплинула на рішення щодо ескалації.

Союзники з Перської затоки висловили стурбованість тим, що брак ракет може ускладнити їхню власну здатність перехоплювати іранські атаки, особливо у разі нової ескалації з боку США. Декілька країн покладаються на американські системи ППО і визнають, що низькі запаси перехоплювачів є серйозною проблемою.

Нагадаємо, напередодні Reuters повідомляло, що США під час війни з Іраном застосували "практично всі" свої високоточні ударні ракети великої дальності, зокрема ATACMS, PrSM та Tomahawk.

СШАІранPatriotTHAAD

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