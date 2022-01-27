Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом пізніше у середу

США вивчають можливості підтримки економіки України, додатково до значної підтримки, яку США вже надають Україні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме", - сказав Блінкен на брифінгу у Державному департаменті США у середу.

Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом пізніше у середу.

Нагадаємо, що у ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання 2,4% у річному вимірі.