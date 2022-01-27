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США вивчають можливості підтримки економіки України
Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом пізніше у середу
Фото: з вільних джерел
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Інтерфакс-Україна.
"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме", - сказав Блінкен на брифінгу у Державному департаменті США у середу.
Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом пізніше у середу.
Нагадаємо, що у ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання 2,4% у річному вимірі.
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