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США вивчають можливості підтримки економіки України

Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом пізніше у середу
США вивчають можливості підтримки економіки України, додатково до значної підтримки, яку США вже надають Україні.
США вивчають можливості підтримки економіки України Фото: з вільних джерел

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме", - сказав Блінкен на брифінгу у Державному департаменті США у середу.

Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом пізніше у середу.

Нагадаємо, що у ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання 2,4% у річному вимірі.

 
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27 01 2022 10:09
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