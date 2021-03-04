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ПОЛІТИКА НОВИНИ

США, Японія і Південна Корея підтвердили готовність до узгодження позицій стосовно КНДР

Метою тристоронньої зустрічі було "проведення консультацій щодо перегляду Сполученими Штатами своєї політики стосовно Північної Кореї
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван, генсек Ради нацбезпеки Японії Сігеру Китамура і глава управління нацбезпеки при президентові Південної Кореї Со Хуні домовилися про узгоджений підхід до КНДР.
США, Японія і Південна Корея підтвердили готовність до узгодження позицій стосовно КНДР Фото: DW

"Радники з питань національної безпеки поділилися своїми побоюваннями з приводу ядерної та балістичної ракетної програм Північної Кореї і підтвердили свою прихильність вирішенню проблем денуклеаризації шляхом узгодженого тристороннього співробітництва", - йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі трьох чиновників у США, пише "Інтерфакс-Україна".

Білий дім зазначив, що метою тристоронньої зустрічі було "проведення консультацій щодо перегляду Сполученими Штатами своєї політики стосовно Північної Кореї і обговорення питань, що становлять взаємний інтерес, включно з Індо-Тихоокеанською безпекою".

Сторони погодилися з важливістю виконання всіма сторонами, "включно з Північною Кореєю, відповідних резолюцій РБ ООН, запобігання поширенню та співробітництва з метою зміцнення стримування і підтримки миру і стабільності на Корейському півострові".

Сполучені Штати підтвердили союзницькі зобов'язання перед Південною Кореєю і Японією, які в свою чергу наголосили на важливості двосторонніх зв'язків і тристороннього співробітництва для гарантування безпеки в регіоні і всьому світі, зазначив Білий дім.

Були також порушені питання взаємодії з таких проблем, як боротьба з COVID-19 і запобігання майбутніх пандемій, зміна клімату і ситуація в М'янмі.

Перед зустріччю представник Білого дому сказав журналістам, що Вашингтон планує "обговорити всі аспекти політики Північної Кореї", зокрема недавні ракетні пуски КНДР, масштаби зараження коронавірусом у Північній Кореї, а також відносини між Пхеньяном і його головним союзником Китаєм.

За словами чиновника, головна мета - "забезпечити глибоке, загальне розуміння того, що відбувається на Корейському півострові, у Північній Кореї".

Він зазначив, що "огляд політики США щодо КНДР знаходиться на завершальній стадії".

Нагадаємо, що США і Південна Корея домовилися про консультації з політичних питань стосовно КНДР

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03 04 2021 11:03
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