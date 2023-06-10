США заборонили імпорт з двох китайських компаній через порушення прав людини

Зокрема, йдеться про переслідування уйгурів.

США заборонили імпорт продукції китайського виробника принтерів Ninestar Corp та китайської хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical через ймовірні порушення прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

Ninestar, на сайті якої зазначено, що вона є четвертим за величиною виробником лазерних принтерів у світі, і Xingjang Zhongtai Chemical не допускаються до американського ланцюжка поставок через участь у ділових практиках, спрямованих проти уйгурів та інших переслідуваних груп населення у Китаї, заявили в Міністерстві національної безпеки США.

За оцінками експертів ООН і правозахисних груп, понад мільйон людей, переважно уйгурів і представників мусульманських меншин, були ув'язнені в таборах у західному регіоні Китаю Сіньцзян за останні роки, причому багато з них стверджують, що піддавалися ідеологічній обробці і знущанням.

Китай заперечує ці звинувачення.

Голови Виконавчої комісії Конгресу з питань Китаю Кріс Сміт і Джефф Мерклі заявили, що ця акція важлива, оскільки вона пропонує чіткі рекомендації американським компаніям щодо складання карт ланцюгів поставок, але зазначили, що продукція примусової праці, як-от автозапчастини, сонячні панелі чи одяг, продовжують надходити на американський ринок.

Сенатор Марко Рубіо сказав, що хоча нова заява Міністерства національної безпеки вітається, це лише крапля в морі, і потрібно йти далі.

Він стверджує, що нинішній підхід адміністрації Байдена до кожного окремого випадку дає свободу дій багатьом компаніям, які все ще наживаються на примусовій праці.

У Міністерстві національної безпеки заявили, що ці дії були вжиті в межах Закону США про захист уйгурів від примусової праці (UFLPA), підписаного у грудні 2021 року. Закон забороняє імпорт до США товарів, вироблених у Сіньцзяні або компаніями, внесеними до списку UFLPA, якщо імпортер не зможе довести, що товари не були виготовлені із застосуванням примусової праці.

22 компанії наразі знаходяться в цьому списку, і Міністерство національної безпеки каже, що перевірило товари на суму понад 1,3 мільярда доларів, які, ймовірно, були вироблені із застосуванням примусової праці, майже через рік після прийняття UFLPA.

Ninestar та її вісім дочірніх компаній у Чжухаї, а також Xinjiang Zhongtai Chemical додані до списку за співпрацю з владою Сіньцзяну з метою вербування, транспортування, передачі, приховування або отримання примусової праці уйгурів, казахів, киргизів або представників інших переслідуваних груп населення у Сіньцзяні.