ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США заборонили інвестиції, торгівлю та фінансування ОРДЛО
Фото:LEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP VIA GETTY IMAGES
Про це повідомляє Білий дім.
Деталі: Санкціями заборонені нові інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.
В указі йдеться, що визнання Росією ОРДЛО суперечить її зобов'язанням щодо Мінських угод і "створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України і тим самим є надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США".
Що передувало: Раніше в Білому домі анонсували, що президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".
У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.
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