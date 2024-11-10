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США заборонили TSMC постачати Китаю чипи для розробок у сфері ШІ – Reuters

10 листопада 2024, 16:39
США заборонили TSMC постачати Китаю чипи для розробок у сфері ШІ – Reuters
Getty Image
Наказ ввели в дію після того, як чипи компанії знайшли в Huawei.

Уряд Сполучених штатів наказав компанії TSMC вже з наступного тижня припинити поставки китайським клієнтам чипи, які часто використовуються в додатках штучного інтелекту.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами співрозмовника видання, Міністерство торгівлі США надіслало TSMC листа, в якому наклало експортні обмеження на певні складні мікросхеми, призначені для Китаю, які використовуються в прискорювачах алгоритмів ШІ та графічних процесорах.

Ввіз чипів обмежують після повідомлення TSMC до Міністерство торгівлі США, що один з чипів компанії був знайдений в ШІ-процесорі Huawei.

Сама Huawei внесена до списку обмеженої торгівлі, що вимагає від постачальників отримання ліцензій на поставку будь-яких товарів або технологій для компанії.

Крмпанія TSMC повідомила клієнтів з Китаю про те, що вона зупиняє поставки чипів з понеділка.

Влітку стало відомо, що тайванська компанія побудує завод з виробництва чипів у Німеччині.

 

КитайЗАБОРОНАчипиTSMC

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