США заборонили TSMC постачати Китаю чипи для розробок у сфері ШІ – Reuters

Наказ ввели в дію після того, як чипи компанії знайшли в Huawei.

Уряд Сполучених штатів наказав компанії TSMC вже з наступного тижня припинити поставки китайським клієнтам чипи, які часто використовуються в додатках штучного інтелекту.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами співрозмовника видання, Міністерство торгівлі США надіслало TSMC листа, в якому наклало експортні обмеження на певні складні мікросхеми, призначені для Китаю, які використовуються в прискорювачах алгоритмів ШІ та графічних процесорах.

Ввіз чипів обмежують після повідомлення TSMC до Міністерство торгівлі США, що один з чипів компанії був знайдений в ШІ-процесорі Huawei.

Сама Huawei внесена до списку обмеженої торгівлі, що вимагає від постачальників отримання ліцензій на поставку будь-яких товарів або технологій для компанії.

Крмпанія TSMC повідомила клієнтів з Китаю про те, що вона зупиняє поставки чипів з понеділка.

Влітку стало відомо, що тайванська компанія побудує завод з виробництва чипів у Німеччині.