США заборонили ЗСУ атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону – WP

Це значно звужує можливості українських оборонців.

Нова політика США, що дозволяє Україні стріляти певними видами американської зброї по російській території, призвела до зменшення кількості російських атак, але досі обмежує дальність стрільби настільки, що не дозволяє Україні вражати ключові аеродроми.

Про це пише The Washington Post із посиланням на двох українських посадовців, які говорили на умовах анонімності.

Ці аеродроми використовуються російськими літаками, які скидають смертоносні КАБи, що завдають найбільшої шкоди військовим позиціям і цивільному населенню.

Українські посадовці заявили, що Сполучені Штати обмежили Україну у стрільбі на відстань не більше, ніж 100 кілометрів від кордону.

Американські офіційні особи відмовилися уточнити обмеження, але заявили, що твердження українців про менш, ніж 100 кілометрів не відповідає дійсності.

"США погодилися дозволити Україні вести вогонь з наданого США озброєння по території росії там, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус, але якщо росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, вона має можливість завдати удару у відповідь силам, які атакують її через кордон”, - заявив представник Пентагону, майор Чарлі Дітц.

Дітц додав, що Україні також дозволено використовувати надані США системи протиповітряної оборони для ураження російських літаків, якщо вони збираються відкрити вогонь в українському повітряному просторі.

Хоча офіційні особи в Києві не хочуть публічно суперечити своїм американським колегам, очевидно, що українські військові не вважають, що вони мають аж таку свободу дій, як це випливає із заяв офіційних осіб Білого дому і Пентагону.

Результати українських ударів за три тижні, що минули відтоді, як Вашингтон схвалив запит України на використання певних видів західного озброєння для ураження російської території, також підтверджують інформацію України щодо значно обмеженого радіусу дії.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, удари по пускових установках С-300 і С-400 зменшили кількість ракетних обстрілів Харкова з 25 у травні до нуля в цьому місяці.

Проте, за словами мера, Харків залишається під постійною загрозою керованих авіабомб – модифікованої зброї радянських часів, яку росія скидає з літаків.

Бомби можуть важити тисячі кілограмів і оснащені системами наведення. Зазвичай вони скидаються з відстані понад 25 км за російським кордоном, але літаки злітають з баз, розташованих далі, за межами затвердженої США дальності удару.

Як заявив минулого місяця президент Володимир Зеленський, лише у травні росія випустила по Україні понад 3200 таких бомб.

Цього місяця росія випустила по Харкову шість авіабомб, в результаті чого одна людина загинула і семеро отримали поранення, сказав Терехов. Ще більше бомб було націлено на військові позиції.

Україна чекає на першу партію винищувачів F-16 американського виробництва, які можуть допомогти стримати росію від скидання такої кількості бомб. Вона також розробляє власні бомби для скидання на російські позиції, хоча поки неясно, наскільки вони можуть бути ефективними.

Офіційні особи кажуть, що нездатність України стримувати атаки російських авіабомб є головним недоліком у ефективній в інших відношеннях зміні політики США.

За словами іншого українського урядовця, ці зміни допомогли зменшити кількість терористичних атак на Харків.

росія почала новий наступ на Харківську область. Україні вдалося запобігти захопленню російськими військами значної території, але бої в прикордонних регіонах тривають.

Однак, навіть за новими правилами, президент Байден відмовився дати дозвіл на використання американської зброї великої дальності, такої як армійська тактична ракетна система ATACMS, що змушує Україну продовжувати покладатися на безпілотники власного виробництва для завдання ударів углиб росії.

Минулого місяця Харків зазнав нападів, в результаті яких загинули 39 людей і 239 отримали поранення. Вашингтон оголосив про зміну політики 30 травня, і вже за кілька днів у Харкові різко зменшилася кількість повітряних тривог і російських атак.

Незважаючи на відносне поліпшення, Харків терміново потребує вдосконалення протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення від атак авіабомб, говорить Терехов.

"Для нас зараз це питання є питанням життя. Якщо у нас будуть найсучасніші системи протиповітряної оборони і якщо у нас будуть сучасні літаки, то вони боятимуться використовувати свої літаки, тому що вони можуть бути збиті, і вони не зможуть наблизитися до кордону”, – наголосив він.

Спочатку США не давали дозвіл на такі дії. Однак після того, як більшість країн НАТО дозволили використовувати своє озброєння проти агресора, Білий дім дозволив такі обстріли з американської зброї, але обмежив радіус її використання кордоном Харківської та Бєлгородської областей. Також українським військовим заборонили використовувати балістичні ракети ATACMS.