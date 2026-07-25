США закликали Україну не атакувати неросійські судна в Чорному морі – WSJ

Гендиректор Chevron зустрівся з адміністрацією Трампа.

США застерегли Україну від ударів по неросійських суднах у Чорному морі після того, як атака зачепила танкер, зафрахтований американською компанією Chevron.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Цього тижня гендиректор Chevron Майк Вірт зустрівся з представниками адміністрації Трампа, щоб обговорити ризики для активів компанії в Казахстані. Приводом стала атака українських дронів на чотири танкери в районі Новоросійська, серед яких було судно, зафрахтоване Chevron. Новоросійськ є кінцевою точкою Каспійського трубопровідного консорціуму, через який транспортується казахстанська нафта. Chevron належить 15% цього трубопроводу і 50% родовища Тенгіз, яке забезпечує близько 12% світового видобутку компанії.

Після атаки роботу трубопроводу частково обмежили, Казахстан був змушений скоротити видобуток через нестачу потужностей для зберігання нафти. За словами американського чиновника, адміністрація Трампа після консультацій з нафтовою галуззю попередила Україну про неприпустимість атак на неросійські судна. Вашингтон вважає маршрут КТК важливим для зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв. Аналітик Пол Ченг вважає, що через позицію Вашингтона Україна, ймовірно, зосередиться на інших цілях, щоб уникнути конфлікту із союзниками.