США закликали Європу блокувати використання заморожених активів рф для кредиту Україні

Адже ці ресурси необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом і москвою.

Вашингтон закликав країни Європейського Союзу заблокувати виділення Україні так званого "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів. Вашингтон наполягає, що ці кошти мають стати інструментом для досягнення мирної угоди, а не для фінансування продовження війни.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Американські чиновники вважають, що активи можуть бути використані для підтримки післявоєнних інвестицій під керівництвом США.

Натомість лідери ключових країн ЄС наголошують, що рішення щодо використання російських активів ухвалюється на європейському рівні.

"Немає жодної можливості залишити зібрані нами гроші США. Це консенсус на європейському рівні. Ці кошти мають допомогти Україні", - заявив канцлер Німеччини Олаф Мерц.

За даними Bloomberg, Європа перебуває під сильним тиском США, які в рамках свого 28-пунктового "мирного плану" пропонують використати ці активи для спільних інвестицій, включно з росією.

План ЄС щодо заморожених російських активів також стикається з опором Бельгії, де зберігається більшість коштів. Після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС відклали ухвалення рішення про використання активів для підтримки України.

Бельгія наполягає на гарантіях від Євросоюзу, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту.

Йдеться про активи центробанку рф на суму близько 140 млрд євро, які зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear.

Єврокомісія планує представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці кошти у 2026–2027 роках на підтримку України.

Попри це Лондон ухвалив рішення передати Україні $10,6 млрд із заморожених активів рф.