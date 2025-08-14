США закликають ЄС підтримати санкції проти нафти з рф у разі провалу переговорів

Тоді Вашингтон вимагатиме від Євросоюзу підтримки санкцій і мит проти російської нафти та її покупців.

Якщо переговори між США та росією цього тижня завершаться безрезультатно, Вашингтон очікує, що країни Європейського Союзу підтримають посилення санкцій проти російської нафти, включно з митами для її покупців.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Bloomberg TV.

За інформацією видання, йдеться про можливі мита проти Китаю, Індії та інших країн, які продовжують купувати енергоносії у російської Федерації. Ці заходи розглядаються як форма вторинних санкцій, спрямованих на зменшення доходів рф від експорту нафти.

Бессент зазначив, що підхід США до санкційної політики щодо росії безпосередньо залежатиме від результатів зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира путіна, яка має відбутися у п’ятницю на Алясці. У разі провалу переговорів, за його словами, тиск на росію буде значно посилено.

Він також розповів, що вже раніше пропонував країнам G7 запровадити 200% мита проти покупців російської нафти, але не отримав підтримки.

"Я подивився на всіх лідерів за столом і запитав, чи готові вони запровадити 200% вторинні мита проти Китаю. І знаєте що? Усі ховали очі, їм раптом стало дуже цікаво, яке в них взуття", - з іронією згадав Бессент про зустріч G7, яка відбулася раніше цього року в Канаді.

Зустрім має відбутися вже завтра, 15 серпня.