Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США закликають ЄС припинити закупівлю нафти і газу в рф в обмін на санкції

09 вересня 2025, 08:33
США закликають ЄС припинити закупівлю нафти і газу в рф в обмін на санкції
Торгівля ЄС із рф фінансує "воєнну машину" путіна, зазначив міністр енергетики США
Країнам ЄС потрібно припинити закупівлю російської нафти й газу, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти москви. За його словами, ця торгівля фінансує "воєнну машину" російського президента путіна.
 
Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр енергетики США Кріс Райт.
 
Натомість Райт запропонував ЄС купувати у США скраплений природний газ, бензин та інше паливо, щоб виконати умови торговельної угоди, яка зобов'язує європейські країни закупити американські енергоносії на суму $750 млрд до кінця 2028 року.
 
Глава міненерго США зазначив, що якби європейці "поставили крапку" і сказали, що не купуватимуть більше російських газу й нафти, то це, "безумовно", позитивно вплинуло б на те, що Штати "також будуть агресивніше".
 
США вважають, що "це вигідно для Європи" з економічного погляду – мати "надійних постачальників енергії, які є союзниками, а не ворогами", наголосив Райт.
 
Окрім того, адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що ЄС ставить перед собою "найважливіше завдання" – покласти край російсько-українській війні, додав американський міністр. Він вказав, що країна-агресор рф фінансує свою воєнну машину завдяки експорту нафти і природного газу, і "якщо Європа припинить закупівлю цих товарів, то це скоротить її бюджет".
 
FT написала, що ЄС тисне на США, вимагаючи жорсткіших економічних санкцій проти рф, щоб посилити тиск на путіна в межах дипломатичних зусиль із досягнення мирної угоди щодо України. Але, незважаючи на дедалі більше розчарування відмовою москви погодитися на тимчасове припинення вогню, Трамп не ввів додаткових санкцій проти росії, резюмував ЗМІ.
 
війна в Українінафта рфгаз рфросія окупанти

Останні матеріали

Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється