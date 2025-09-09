США закликають ЄС припинити закупівлю нафти і газу в рф в обмін на санкції

Країнам ЄС потрібно припинити закупівлю російської нафти й газу, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти москви. За його словами, ця торгівля фінансує "воєнну машину" російського президента путіна.

Натомість Райт запропонував ЄС купувати у США скраплений природний газ, бензин та інше паливо, щоб виконати умови торговельної угоди, яка зобов'язує європейські країни закупити американські енергоносії на суму $750 млрд до кінця 2028 року.

Глава міненерго США зазначив, що якби європейці "поставили крапку" і сказали, що не купуватимуть більше російських газу й нафти, то це, "безумовно", позитивно вплинуло б на те, що Штати "також будуть агресивніше".

США вважають, що "це вигідно для Європи" з економічного погляду – мати "надійних постачальників енергії, які є союзниками, а не ворогами", наголосив Райт.

Окрім того, адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що ЄС ставить перед собою "найважливіше завдання" – покласти край російсько-українській війні, додав американський міністр. Він вказав, що країна-агресор рф фінансує свою воєнну машину завдяки експорту нафти і природного газу, і "якщо Європа припинить закупівлю цих товарів, то це скоротить її бюджет".

FT написала, що ЄС тисне на США, вимагаючи жорсткіших економічних санкцій проти рф, щоб посилити тиск на путіна в межах дипломатичних зусиль із досягнення мирної угоди щодо України. Але, незважаючи на дедалі більше розчарування відмовою москви погодитися на тимчасове припинення вогню, Трамп не ввів додаткових санкцій проти росії, резюмував ЗМІ.