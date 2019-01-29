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США запровадять санкції проти Венесуели: експорт нафти з країни знизиться до нуля

США заблокували майже 7 мільярдів доларів активів, що належать Венесуелі
Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про рішення запровадити санкції проти Венесуели на тлі протестів проти чинного президента країни Ніколаса Мадуро. Зокрема, під санкції потрапила найбільша державна нафтова компанія країни Petroleos de Venezuela, S.A.
США запровадять санкції проти Венесуели: експорт нафти з країни знизиться до нуля Фото з вільних джерел

Після запровадження цих санкцій, існує загроза того, що експорт нафти з Венесуели, який є головним джерелом валютної виручки країни, може знизитися до нуля. Окрім цього, США заблокували майже 7 мільярдів доларів активів, що належать Венесуелі.

"Petroleos de Venezuela, S.A. довго була засобом розкрадання та корупції для венесуельських чиновників та бізнесменів. Сьогоднішнє рішення (про санкції проти компанії - ред.) має запобігти подальшому розкраданню державного майна Мадуро та збереже ці активи для народу Венесуели", - повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучин, інформує CNN.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

 

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29 01 2019 16:35
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