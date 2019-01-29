США запровадять санкції проти Венесуели: експорт нафти з країни знизиться до нуля

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про рішення запровадити санкції проти Венесуели на тлі протестів проти чинного президента країни Ніколаса Мадуро. Зокрема, під санкції потрапила найбільша державна нафтова компанія країни Petroleos de Venezuela, S.A.

Після запровадження цих санкцій, існує загроза того, що експорт нафти з Венесуели, який є головним джерелом валютної виручки країни, може знизитися до нуля. Окрім цього, США заблокували майже 7 мільярдів доларів активів, що належать Венесуелі.

"Petroleos de Venezuela, S.A. довго була засобом розкрадання та корупції для венесуельських чиновників та бізнесменів. Сьогоднішнє рішення (про санкції проти компанії - ред.) має запобігти подальшому розкраданню державного майна Мадуро та збереже ці активи для народу Венесуели", - повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучин, інформує CNN.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.