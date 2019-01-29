США запровадять санкції проти Венесуели: експорт нафти з країни знизиться до нуля
Після запровадження цих санкцій, існує загроза того, що експорт нафти з Венесуели, який є головним джерелом валютної виручки країни, може знизитися до нуля. Окрім цього, США заблокували майже 7 мільярдів доларів активів, що належать Венесуелі.
"Petroleos de Venezuela, S.A. довго була засобом розкрадання та корупції для венесуельських чиновників та бізнесменів. Сьогоднішнє рішення (про санкції проти компанії - ред.) має запобігти подальшому розкраданню державного майна Мадуро та збереже ці активи для народу Венесуели", - повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучин, інформує CNN.
Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.
Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.
Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
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