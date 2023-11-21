США запровадили санкції проти двох російських військових через порушення прав людини в Україні

Військовим та їхнім родинам заборонено в'їзд до США.

США запровадили санкції проти двох російських військових за причетність до грубих порушень прав людини, включаючи вбивства українських мирних жителів.

Про це повідомляє CNN.

Полковник збройних сил рф Азатбек Омурбеков, також відомий як "Бучанський м'ясник", і російський солдат Даніїл Фролкін потрапили під санкції за причетність до вбивств цивільних в Андріївці.

Відтепер Омурбеков, Фролкін та їхні найближчі родичі не мають права на в'їзд до Сполучених Штатів.

Омурбеков був командиром 64-ї окремої мотострілецької бригади росії, коли вона контролювала Андріївку, також він привів бригаду до Бучі, де, як наголосив Державний департамент США, вона, била, вбивала, розчленовувала, спалювала і проводила страти цивільних.

У червні 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти всієї бригади за порушення прав людини.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомлення про те, що Омурбеков і Фролкін причетні до грубих порушень прав людини, задокументовані неурядовими організаціями та незалежними розслідуваннями.

Він додав, що запровадивши санкції проти Омурбекова і Фролкіна, Сполучені Штати підтверджують прихильність підтримці прав людини, визнаючи несправедливість, з якою зіштовхнулися жертви і ті, хто вижив, а також сприяють притягненню до відповідальності винних.

Оголошення про нові санкції з'явилося на тлі візиту до Києва міністра оборони США Ллойда Остіна. Під час брифінгу для журналістів високопосадовці оборонного відомства Штатів підкреслили важливість візиту Остіна та його послання про те, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, попри інші виклики, зокрема, на Близькому Сході, де Ізраїль бореться з Хамас.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $100 мільйонів.