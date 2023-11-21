Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США запровадили санкції проти двох російських військових через порушення прав людини в Україні

21 листопада 2023, 09:17
США запровадили санкції проти двох російських військових через порушення прав людини в Україні
Фото: з відкритих джерел
Військовим та їхнім родинам заборонено в'їзд до США.

США запровадили санкції проти двох російських військових за причетність до грубих порушень прав людини, включаючи вбивства українських мирних жителів.

Про це повідомляє CNN.

Полковник збройних сил рф Азатбек Омурбеков, також відомий як "Бучанський м'ясник", і російський солдат Даніїл Фролкін потрапили під санкції за причетність до вбивств цивільних в Андріївці.

Відтепер Омурбеков, Фролкін та їхні найближчі родичі не мають права на в'їзд до Сполучених Штатів.

Омурбеков був командиром 64-ї окремої мотострілецької бригади росії, коли вона контролювала Андріївку, також він привів бригаду до Бучі, де, як наголосив Державний департамент США, вона, била, вбивала, розчленовувала, спалювала і проводила страти цивільних.

У червні 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти всієї бригади за порушення прав людини.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомлення про те, що Омурбеков і Фролкін причетні до грубих порушень прав людини, задокументовані неурядовими організаціями та незалежними розслідуваннями.

Він додав, що запровадивши санкції проти Омурбекова і Фролкіна, Сполучені Штати підтверджують прихильність підтримці прав людини, визнаючи несправедливість, з якою зіштовхнулися жертви і ті, хто вижив, а також сприяють притягненню до відповідальності винних.

Оголошення про нові санкції з'явилося на тлі візиту до Києва міністра оборони США Ллойда Остіна. Під час брифінгу для журналістів високопосадовці оборонного відомства Штатів підкреслили важливість візиту Остіна та його послання про те, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, попри інші виклики, зокрема, на Близькому Сході, де Ізраїль бореться з Хамас.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $100 мільйонів.

санкціі проти росіївійна в УкраїніСША

Останні матеріали

росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца
Cуспільство
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца "Про війну" актуальна для України і через 200 років – Г'ю Сміт
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 12:41
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Політика
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 23:46
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Політика
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 17:30
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Політика
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 14:09
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 12:00
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Політика
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Переклад iPress – 19 листопада 2023, 23:54
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється