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США запровадили санкції проти мережі TGR Group, яка допомагає російській еліті відмивати гроші

04 грудня 2024, 20:35
США запровадили санкції проти мережі TGR Group, яка допомагає російській еліті відмивати гроші
Фото: з відкритих джерел
Сателіт групи розташовані також в ОАЕ, США, Таїланді, Великобританії.
США ввели санкції проти п'яти фізичних осіб і чотирьох організацій, які пов'язані з TGR Group - міжнародною мережею, що сприяє значному обходу санкцій в інтересах російської еліти. 
 
Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.
 
Через TGR росіяни намагалися використовувати цифрові активи, зокрема стейблкоїни, забезпечені доларом США, щоб обійти санкції, ще більше збагачуючи себе і кремль.
 
TGR Group - це велика мережа, що спеціалізується на ухиленні від санкцій та відмиванні грошей, працює над приховуванням незаконної діяльності своїх клієнтів, зокрема, через використання цифрових активів, таких як стейблкоїни, зокрема tether (USDT), надає послуги з розміщення, накладання та інтеграції незаконних фінансових схем у глобальну фінансову систему, відмивання коштів, надання незареєстрованого сервісу з обміну готівки і криптовалюти.
 
Ключовими особами мережі є Джордж Россі, Олена Чиркінян, Андрейс Бреденс, російська компанія TGR Partners, що базується в Москві та надає послуги з управління активами, торгівлі криптовалютою, платежів на валютному ринку та консьєрж-послуг, британська TGR Corporate Concierge, фірма з ОАЕ TGR DWC-LLC, таїландська Siam Expert Trading Company Limited (сприяла експорту електронних компонентів до Росії), американська Pullman Global Solutions.
війна в Україніросія окупантисанкціі проти росії

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