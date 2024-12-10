США запровадили санкції проти російських чиновників за причетність до "виборів" на окупованих територіях

Список осіб, яких торкнулися візові обмеження, не зазначається

Держдепартамент США запровадив візові обмеження проти 17 представників російської влади за причетність до процесу проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у заяві пресслужби зовнішньополітичного відомства.

"Державний департамент оголошує про заходи щодо запровадження візових обмежень стосовно 17 російських посадовців і призначених росією довірених осіб за підрив суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності України шляхом проведення фіктивних виборів на окупованих українських територіях", – йдеться в повідомленні.

Водночас список осіб, яких торкнулися візові обмеження, не зазначається.