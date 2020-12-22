США запровадили торговельні обмеження проти 45 компаній РФ, Міноборони і розвідки

Міністерство торгівлі США оприлюднило список компаній та установ Росії і Китаю, які співпрацюють зі збройними силами своїх країн, тому їм заборонено купувати низку американських продуктів і технологій.

Як повідомляє "Європейська правда", список оприлюднений на сайті відомства.

Російський перелік налічує 45 організацій та державних установ, серед яких: Служба зовнішньої розвідки, Міністерство оборони РФ, Російський спеціальний льотний загін, Ракетно-космічний центр "Прогрес" (Роскосмос), Холдинг "Російські вертольоти", Державна корпорація "Ростех", Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК).

"Міністерство торгівлі США визнає важливість співпраці з американськими та світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю та Росії щодо залучення американських технологій у їхніх дестабілізуючих військових програмах", - сказав міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Список призначений для інформування американських експортерів та реекспортерів американської продукції про необхідність отримання ліцензії для доставки певної продукції та технологій переліченим компаніям та організаціям.

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