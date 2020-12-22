США запровадили торговельні обмеження проти 45 компаній РФ, Міноборони і розвідки
Як повідомляє "Європейська правда", список оприлюднений на сайті відомства.
Російський перелік налічує 45 організацій та державних установ, серед яких: Служба зовнішньої розвідки, Міністерство оборони РФ, Російський спеціальний льотний загін, Ракетно-космічний центр "Прогрес" (Роскосмос), Холдинг "Російські вертольоти", Державна корпорація "Ростех", Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК).
"Міністерство торгівлі США визнає важливість співпраці з американськими та світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю та Росії щодо залучення американських технологій у їхніх дестабілізуючих військових програмах", - сказав міністр торгівлі США Уілбур Росс.
Список призначений для інформування американських експортерів та реекспортерів американської продукції про необхідність отримання ліцензії для доставки певної продукції та технологій переліченим компаніям та організаціям.
Читайте також:ЄС продовжить економічні санкції проти Росії ще на пів року
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі