США запроваджують 30% мита на імпорт з ЄС і Мексики з 1 серпня (оновлено)

Трамп розпалює торговельний конфлікт із ЄС і Мексикою.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових торговельних мит для Європейського Союзу та Мексики. Із 1 серпня імпорт з цих країн обкладатиметься тарифами у розмірі 30%.

Як повідомляє Reuters, про це Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth Social. За його словами, нова ставка "набагато менша, ніж потрібно, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС". Водночас він додав, що європейські компанії можуть уникнути сплати мита, якщо перенесуть виробництво до США.

Це оголошення стало продовженням хвилі торговельних заходів. Раніше цього тижня президент США заявив про намір ввести 35-відсоткові мита на імпорт із Канади, а також анонсував тарифи у розмірі 15–20% на товари з інших країн.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення президента США Дональда Трампа щодо 30%-вих тарифів на європейські товари. Вона заявила, що Європейський союз продовжить роботу над угодою із США, але водночас пригрозила "контрзаходами".

"30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики. Ми продовжимо роботу над досягненням угоди до 1 серпня. Водночас ми готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів", - написала фон дер Ляєн.