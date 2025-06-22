США завдали авіаудару по трьох ядерних об'єктах Ірану: Трамп заявив про "блискучу перемогу" (оновлено)

Президент США наголосив, що Іран десятиліттями виголошував гасла "Смерть Америці" та "Смерть Ізраїлю".

Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму зверненні та публікації на платформі Truth Social.

"Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об’єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз та Ісфаган. Усі літаки вже поза повітряним простором Ірану", — написав Трамп, додавши, що основний об’єкт — Фордо — був атакований повним боєкомплектом.

За словами президента, всі американські літаки безпечно повернулися на базу, а удари стали «блискучим військовим успіхом». Він висловив подяку американським та ізраїльським військовим і особисто прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху за «єдину команду» у протидії ядерній загрозі з боку Ірану.

"Метою цих ударів було знищення іранських потужностей зі збагачення урану та зупинка ядерної загрози, яку становить держава — спонсор терору номер один у світі", — зазначив Трамп. За його словами, ключові об'єкти зі збагачення урану було повністю знищено.

Президент США наголосив, що Іран десятиліттями виголошував гасла "Смерть Америці" та "Смерть Ізраїлю" і що він давно вирішив не дозволити цьому тривати.

"Пам'ятайте, що залишилося ще багато цілей", — застеріг керівництво Ірану американський лідер. Водночас він завершив звернення закликом до деескалації: "Тепер настав час для миру".

На момент публікації офіційного підтвердження удару з боку Пентагону чи іранської влади не було. Фордо — один із найзахищеніших ядерних об’єктів Ірану, розташований під горою. Натанз і Ісфаган також є ключовими центрами збагачення урану та ядерних досліджень.

Експерти попереджають, що удар США може спровокувати відповідь Тегерана по американських базах та інтересах у регіоні, що ще більше загострить конфлікт.



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Під час ударів по ядерній інфраструктурі Ірану Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator

За даними джерел газети, США застосували бомбу MOP, яку ще називають знищувачем бункерів. Ймовірно, нею було завдано ударів по ядерному дослідницькому центру Фордо, схованому в горі.

Також один з американських чиновників на умовах анонімності розповів, що американські винищувачі B-2, які завдали ударів по іранських ядерних об'єктах рано вранці в неділю, летіли без зупинок близько 37 годин зі своєї бази в Міссурі, кілька разів дозаправляючись у повітрі.