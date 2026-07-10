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США завдали ударів по залізничних мостах Ірану на шляху до міста, де поховали Хаменеї

10 липня 2026, 11:29
США завдали ударів по залізничних мостах Ірану на шляху до міста, де поховали Хаменеї
Фото: DW
Верховного лідера поховали в Мешхеді в ніч на п'ятницю.
Іран заявив, що США завдали ударів по залізничних мостах на маршруті до священного міста Мешхед, де був похований покійний верховний лідер країни Алі Хаменеї. Це стали перші за кілька місяців атаки на іранську транспортну інфраструктуру на тлі нового загострення між двома державами.
 
Про це пише Financial Times.
 
Ударів завдали в той час, коли до Мешхеда з'їжджалися величезні натовпи на церемонію поховання аятоли Алі Хаменеї, який загинув під час перших американсько-ізраїльських ударів у лютому. За повідомленням Associated Press, його поховали в перші години п'ятниці. Через атаки вранці у четвер було порушено рух пасажирських поїздів із Тегерана та інших південних міст до Мешхеда. Один із ударів припав по мосту приблизно за 55 км від святого міста.
 
У Тегерані ці дії розцінили як провокацію. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що атаки під час шестиденної траурної процесії Хаменеї свідчать про "нездатність Вашингтона зрозуміти глибину патріотизму іранців та їхньої відданості ідеалам революції". За даними Корпусу вартових ісламської революції, крилатими ракетами був уражений залізничний міст у місті Аккала в північно-східній провінції Голестан. Повідомляється, що жертв немає.
 
Міст розташований на залізничній лінії Горган–Інче-Бурун, яка використовується для перевезення пасажирів і вантажів та є важливою частиною міжнародного транспортного коридору, що з'єднує Іран, Туркменістан і Казахстан. Державна залізнична компанія Ірану повідомила, що ремонтні роботи вже тривають, а рух поїздів буде відновлено якомога швидше. Також повідомлялося про удари по енергетичній інфраструктурі в містах Чабахар і Конарак на південному сході Ірану. Внаслідок цього вийшли з ладу три лінії електропередач, а частина регіону залишилася без електропостачання.
 
Упродовж ночі американські удари також були завдані по південних прибережних провінціях Ірану, і це була друга ніч взаємних атак між США та Іраном. Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), яке відповідає за операції на Близькому Сході, повідомило пізно ввечері в середу, що завдало ударів приблизно по 90 військових цілях, щоб "ще більше послабити здатність Ірану атакувати торговельне судноплавство та цивільних моряків в Ормузькій протоці".
 
Іран заявив, що у відповідь завдав ракетних і безпілотних ударів по американських військових базах у Кувейті, Бахрейні та Катарі, а також звинуватив США у порушенні домовленостей про припинення вогню. За офіційними даними, жалобні процесії в Ірані та Іраку зібрали мільйони людей. Разом із Хаменеї були поховані його донька, невістка, зять і 14-місячна онука, які також загинули під час удару по його резиденції.

 

СШАІран

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