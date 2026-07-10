США завдали ударів по залізничних мостах Ірану на шляху до міста, де поховали Хаменеї

Верховного лідера поховали в Мешхеді в ніч на п'ятницю.

Іран заявив, що США завдали ударів по залізничних мостах на маршруті до священного міста Мешхед, де був похований покійний верховний лідер країни Алі Хаменеї. Це стали перші за кілька місяців атаки на іранську транспортну інфраструктуру на тлі нового загострення між двома державами.

Про це пише Financial Times.

Ударів завдали в той час, коли до Мешхеда з'їжджалися величезні натовпи на церемонію поховання аятоли Алі Хаменеї, який загинув під час перших американсько-ізраїльських ударів у лютому. За повідомленням Associated Press, його поховали в перші години п'ятниці. Через атаки вранці у четвер було порушено рух пасажирських поїздів із Тегерана та інших південних міст до Мешхеда. Один із ударів припав по мосту приблизно за 55 км від святого міста.