ПОЛІТИКА НОВИНИСША здійснили повітряний удар проти керівника терористичної організації ІДІЛ-Х (Хорасан), афганської гілки ІДІЛ, яку вважають відповідальною за теракт біля аеропорту Кабула.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США завдали удару по керівнику ІДІЛ-Х, яку вважають відповідальною за теракт в Кабулі
Збройні сили США сьогодні здійснили контртерористичну операцію проти керівника ІДІЛ-Х. Удар з безпілотного засобу було здійснено в афганській провінції Нангархар. Попередні дані свідчать, що ми ліквідували ціль. Наскільки нам відомо, цивільних жертв немає
Кабул
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про операцію заявило Центральне командування Збройних сил США 27 серпня.
"Збройні сили США сьогодні здійснили контртерористичну операцію проти керівника ІДІЛ-Х. Удар з безпілотного засобу було здійснено в афганській провінції Нангархар. Попередні дані свідчать, що ми ліквідували ціль. Наскільки нам відомо, цивільних жертв немає", - заявив капітан Білл Урбан.
Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв відплату за теракт біля аеропорту, внаслідок якого загинули щонайменш 170 людей, у тому числі 13 військових США. За неофіційними даними, кількість жертв досягла 200.
ІДІЛ-Х заявила, що вибух біля аеропорту Кабула влаштував її терорист-смертник. У США також вважають, що найімовірніше саме це угрупування стоїть за терактом, та знали про його ймовірність ще за кілька днів до атаки.
У Білому домі допускають, що в останні дні евакуації з країни можливі нові теракти.
За останніми даними, з 14 серпня з аеропорту Кабула евакуювали понад 109 тисяч людей.
Теракт вплинув на темпи евакуації у п’ятницю. Якщо на середину дня 27 серпня вивезли 4200 осіб, то за такий же період попередньої доби - 7500.
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28 08 2021 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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