США завдали удару по керівнику ІДІЛ-Х, яку вважають відповідальною за теракт в Кабулі

Збройні сили США сьогодні здійснили контртерористичну операцію проти керівника ІДІЛ-Х. Удар з безпілотного засобу було здійснено в афганській провінції Нангархар. Попередні дані свідчать, що ми ліквідували ціль. Наскільки нам відомо, цивільних жертв немає

США здійснили повітряний удар проти керівника терористичної організації ІДІЛ-Х (Хорасан), афганської гілки ІДІЛ, яку вважають відповідальною за теракт біля аеропорту Кабула.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про операцію заявило Центральне командування Збройних сил США 27 серпня.

"Збройні сили США сьогодні здійснили контртерористичну операцію проти керівника ІДІЛ-Х. Удар з безпілотного засобу було здійснено в афганській провінції Нангархар. Попередні дані свідчать, що ми ліквідували ціль. Наскільки нам відомо, цивільних жертв немає", - заявив капітан Білл Урбан.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв відплату за теракт біля аеропорту , внаслідок якого загинули щонайменш 170 людей, у тому числі 13 військових США. За неофіційними даними, кількість жертв досягла 200.

ІДІЛ-Х заявила, що вибух біля аеропорту Кабула влаштував її терорист-смертник. У США також вважають, що найімовірніше саме це угрупування стоїть за терактом, та знали про його ймовірність ще за кілька днів до атаки.

У Білому домі допускають, що в останні дні евакуації з країни можливі нові теракти.

За останніми даними, з 14 серпня з аеропорту Кабула евакуювали понад 109 тисяч людей.

Теракт вплинув на темпи евакуації у п’ятницю. Якщо на середину дня 27 серпня вивезли 4200 осіб, то за такий же період попередньої доби - 7500.