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ПОЛІТИКА

США заявляють, що зміна кремлем податків на нафту вдарить по її видобутку в росії

16 червня 2023, 13:27
США заявляють, що зміна кремлем податків на нафту вдарить по її видобутку в росії
Цінова стеля і санкції змусили рф змінити свій податковий план, зафіксувавши величезну знижку на російську нафту, яка є найважливішим товаром країни.

Зміни в порядку оподаткування продажів нафти в рф були викликані західними санкціями щодо кремля через його війну проти України. У довгостроковій перспективі вони вдарять по її виробничих потужностях і по видобутку нафти.

Про це повідомляє заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, пише Reuters.

російський диктатор путін у лютому підписав закон, що встановлює знижку на домінуючу в росії суміш сирої нафти марки Urals для цілей оподаткування.

Цей крок було зроблено на тлі того, що рф щосили намагалася покрити дефіцит бюджету, що зростає, через західні санкції, зокрема через цінову межу в 60 доларів на експорт нафти з росії, яку G7 і ЄС запровадили в грудні минулого року.

Адейемо сказав, що цінова стеля і санкції змусили рф змінити свій податковий план, зафіксувавши величезну знижку на російську нафту, яка є найважливішим товаром країни.

"Що стосується межі цін, то або росія продовжує приймати серйозну знижку, яку наші дії наклали на її експорт енергоносіїв, або вони самі інституціоналізують її за допомогою цих змін у своєму податковому режимі", - сказав заступник міністра фінансів.

Податкові зміни стримуватимуть російські нафтові компанії в майбутньому, залишаючи їм менше коштів для інвестицій у розвідку і видобуток і з часом зменшуючи виробничий потенціал російського нафтового сектора.

Він сказав, що санкції змусили росію інвестувати еквівалент мільярдів доларів у власну систему експорту нафти, яка не використовує західні послуги, такі як перестрахування.

"Це гроші, які рф не може інвестувати в танки та іншу зброю для ведення війни проти України", - додав Адейемо.

Обмеження цін на сиру нафту було введено 5 грудня країнами G7, включаючи США, Канаду та Австралію. Воно забороняє використання послуг, що надаються Заходом з морського страхування, фінансування та інших послуг для вантажів за ціною, вищою за граничний рівень у 60 доларів за барель.

СШАнафта рф

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