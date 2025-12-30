Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США заявили про готовність відправити військових у межах гарантій безпеки для України – Туск

30 грудня 2025, 17:57
США заявили про готовність відправити військових у межах гарантій безпеки для України – Туск
Фото: Shutterstock
Також Туск вважає, що "український народ мав би дати згоду на територіальні рішення" у мирних переговорах.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск взяв участь у переговорах на високому рівні щодо завершення війни в Україні й заявив, що Штати готові відправити своїх військових у межах гарантій безпеки для України.
 
Про це передає RMF24.
 
До розмови долучилися  крім Туска, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, керівники інституцій Євросоюзу та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
 
 "Ми оцінили результат цього першого етапу дуже серйозних уже переговорів, у які залучилися лідери України, Європи, Сполучених Штатів і Канади. Мир — на горизонті", — сказав Туск.
 
Він наголосив, що підставою для обережного оптимізму стала американська заява про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення мирної угоди.
 
"Йдеться також про присутність американських військ — наприклад, на кордоні або на лінії зіткнення між Україною та росією. Такі досить однозначні декларації з’явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики", — розповів Туск.
 
Глава польського уряду також заявив, що досягнення миру потребує з боку України компромісного підходу в територіальних питаннях. За його словами, "демонструє тут справді дуже добру волю". Водночас Туск підкреслив, що ухвалення можливих рішень щодо територій має відбуватися виключно за згодою українського суспільства.
 
"Необхідним, з його точки зору — що є зрозумілим, — було б проведення референдуму. Український народ мав би дати згоду на територіальні рішення. І очевидно, що така можлива згода мусить бути обумовлена реальними, надійними гарантіями безпеки для України після можливого укладення миру", — наголосив глава польського уряду.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється