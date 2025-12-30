США заявили про готовність відправити військових у межах гарантій безпеки для України – Туск

Також Туск вважає, що "український народ мав би дати згоду на територіальні рішення" у мирних переговорах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск взяв участь у переговорах на високому рівні щодо завершення війни в Україні й заявив, що Штати готові відправити своїх військових у межах гарантій безпеки для України.

До розмови долучилися крім Туска, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, керівники інституцій Євросоюзу та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.